ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини - ISW

Американський інститут вивчення війни пише, що геолокаційні дані свідчать про розміщення українських військових на лівому березі Дніпра в Херсонській області, що перебуває під окупацією РФ. У ЗСУ закликають до терпіння.

Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, що зараз перебуває під російською окупацією, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW ) від неділі, 23 квітня.

Геолокаційні кадри, опубліковані напередодні російськими "військовими блогерами", свідчать, що українські військові зайняли позиції за сім кілометрів на південний-захід від Херсона і просунулися до північної околиці Олешок на трасі Е97, а також за 10 кілометрів на південь від Херсона.

Кадри також вказують, що російські солдати можуть не контролювати острови в річках Конка і Чайка, розташовані менше ніж за пів кілометра на північ від українських позицій біля Антонівського мосту.

Дані свідчать, що українські сили утримують позиції на східному березі Херсонщини вже кілька тижнів, створили стабільні лінії постачання до цих позицій та регулярно здійснюють "вилазки" в цьому район.

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ISW поки не зрозумілі наміри ЗСУ

З даними деяких російських "мілітарних блогерів", станом на 22 квітня російські війська не контролювали деякі острови в дельті Дніпра на південний захід від Херсона, що, на думку аналітиків ISW, свідчить про можливе просування українських військ на ці острови.

Російські війська, ймовірно, надають пріоритет утриманню оборони в міських районах, таких як Олешки та Нова Каховка, залишаючи острови в дельті Дніпра безлюдними, припускають в експерти.

Водночас масштаби та наміри цих українських позицій поки залишаються незрозумілими для ISW, як і готовність України утримувати стійкі позиції в цій місцевості.

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У ЗСУ закликають до терпіння

Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк закликала до терпіння, коментуючи повідомлення ISW.

"Умови військової операції вимагають інформаційної тиші доти, доки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння", - сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Гуменюк зазначила, що перетин такої великої перепони, як Дніпро - "широкої потужної річки", якою проходить лінія фронту, - потребує дуже складної роботи. "Інформація має сприйматись і як зброя, щоб не нашкодити тим, хто цю зброю може застосувати проти ворога, і требаа пам'ятати, що ворог також нею володіє. Всі чекають добрих новин, і вони їх обов'язково дочекаються, але давайте домовимось: ці новини мають бути добрими для якомога більшої кількості наших військових", - сказала вона.

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