  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Українські військові на Півдні (архівне фото)
Українські військові на Півдні (архівне фото)Фото: Ashley Chan/SOPA Images via ZUMA Press/picture alliance
КонфліктиУкраїна

ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини - ISW

Ольга Журавльова
10 хв. тому

Американський інститут вивчення війни пише, що геолокаційні дані свідчать про розміщення українських військових на лівому березі Дніпра в Херсонській області, що перебуває під окупацією РФ. У ЗСУ закликають до терпіння.

https://p.dw.com/p/4QSHK

Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, що зараз перебуває під російською окупацією, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) від неділі, 23 квітня.

Геолокаційні кадри, опубліковані напередодні російськими "військовими блогерами", свідчать, що українські військові зайняли позиції за сім кілометрів на південний-захід від Херсона і просунулися до північної околиці Олешок на трасі Е97, а також за 10 кілометрів на південь від Херсона.

Кадри також вказують, що російські солдати можуть не контролювати острови в річках Конка і Чайка, розташовані менше ніж за пів кілометра на північ від українських позицій біля Антонівського мосту.

Дані свідчать, що українські сили утримують позиції на східному березі Херсонщини вже кілька тижнів, створили стабільні лінії постачання до цих позицій та регулярно здійснюють "вилазки" в цьому район.

Читайте також: Українська армія може розпочати контрнаступ влітку - Шмигаль

ISW поки не зрозумілі наміри ЗСУ

З даними деяких російських "мілітарних блогерів", станом на 22 квітня російські війська не контролювали деякі острови в дельті Дніпра на південний захід від Херсона, що, на думку аналітиків ISW, свідчить про можливе просування українських військ на ці острови. 

Російські війська, ймовірно, надають пріоритет утриманню оборони в міських районах, таких як Олешки та Нова Каховка, залишаючи острови в дельті Дніпра безлюдними, припускають в експерти.

Водночас масштаби та наміри цих українських позицій поки залишаються незрозумілими для ISW, як і готовність України утримувати стійкі позиції в цій місцевості.

Читайте також: Захід готується до "екстремальних тактик" Росії - The Guardian

У ЗСУ закликають до терпіння

Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк закликала до терпіння, коментуючи повідомлення ISW.

"Умови військової операції вимагають інформаційної тиші доти, доки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння", - сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Гуменюк зазначила, що перетин такої великої перепони, як Дніпро - "широкої потужної річки", якою проходить лінія фронту, - потребує дуже складної роботи. "Інформація має сприйматись і як зброя, щоб не нашкодити тим, хто цю зброю може застосувати проти ворога, і требаа пам'ятати, що ворог також нею володіє. Всі чекають добрих новин, і вони їх обов'язково дочекаються, але давайте домовимось: ці новини мають бути добрими для якомога більшої кількості наших військових", - сказала вона.

Читайте також: Столтенберг впевнений в успішному контрнаступі ЗСУ

Наслідки окупації й обстріли: як живе деокупована Херсонщина

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські військові на Півдні (архівне фото)

ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини - ISW

Конфлікти10 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Чи справді поширений антисемітизм серед мусульман ФРН?

Чи справді антисемітизм так поширений серед мусульман ФРН?

Чи справді антисемітизм так поширений серед мусульман ФРН?

Суспільство19 год. тому
Українська біженка Ксенія та її донька Міріам

Українські біженці у США: коли система прийому дає збої

Українські біженці у США: коли система прийому дає збої

Суспільство22 квітня 2023 р.
external

Вхід за паспортами: що відбувається в лаврі?

Вхід за паспортами: що відбувається в лаврі?

Релігія21 квітня 2023 р.03:41 хв.
Михайло Ходорковський

Ходорковський: Кінець війни пов'язаний зі зміною режиму РФ

Ходорковський: Кінець війни пов'язаний зі зміною режиму РФ

Політика21 квітня 2023 р.
Премія миру імені Еріха Марії Ремарка

Премія миру Ремарка: як реагують на відмову від неї українця

Премія миру Ремарка: як реагують на відмову від неї українця

Культура21 квітня 2023 р.
external

Як духовний лідер українських мусульман служить у ЗСУ

Як духовний лідер українських мусульман служить у ЗСУ

Релігія21 квітня 2023 р.05:28 хв.
На головну сторінку