Буданов: РФ хоче зірвати ракетами контрнаступ України

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Кирило Буданов переконаний, що майбутні ракетні удари росіяни завдаватимуть не по цивільній інфраструктурі. Про це він розповів у інтерв'ю виданню РБК-Україна, опублікованому в понеділок, 24 квітня.

За даними Буданова, у Росії триває процес виробництва та накопичення ракет. Проте використати їх можуть не для ударів по цивільних об'єктах, а для зриву контрнаступу України. "Росія за цей час теж виробляє нові ракети. Вона їх акумулює для зриву нашої наступальної операції. Вони на це сподіваються. І більша частина цих ракет буде застосована під час активних бойових дій", - передбачив очільник ГУР.

РФ нарощує виробництво ракет

Буданов підтвердив, що росіяни намагаються збільшити обсяги виробництва ракет. Українській розвідці відомо, скільки РФ виробляє ракет на місяць, але Буданов не розкрив деталей, хоч і натякнув, що наявні обсяги є недостатніми для РФ, якщо судити за масштабами їхніх попередніх атак.

"Повертаємось в історію. Перший ракетний удар - у залпі було близько 120 ракет. (...) Потім постійно кількість ракет у залпі зменшувалась, інтенсивність тримали. Потім стали нарощувати проміжок. Потім стали ще збільшувати проміжок і ще зменшувати кількість ракет. І так вони підійшли майже до нулів", - пояснив керівник ГУР.

Буданов зазначив, що Росія спустошила свій запас ракет, проте своєї цілі так і не досягла. "Коли вони підійшли фактично до нулів, вони були змушені зупинитися. Це, до речі, один з аспектів, який неофіційно - офіційно пред'явили пану Суровікіну - що він привів ракетний арсенал Російської Федерації до нулів, коли його знімали", - додав глава української військової розвідки.

Так само Буданов вважає, що росіяни не будуть зберігати ракети до осені, а використовуватимуть їх для ударів по українських військових цілях, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що Росія влітку збирається розпочати серійне виробництво крилатих ракет Х-50, щоб восени поновити ракетні атаки. Проте у Повітряних силах ЗСУ наголосили, що РФ до осені не вдасться накопичити навіть третину свого колишнього запасу ракет.

Росіяни переходять в оборону

Також Буданов розповів, що російські окупаційні сили відмовилися від проведення нових наступальних операцій. "Вони не планують (нових наступів. - Ред.). Вони повністю перейшли всюди в позиційну оборону. Єдині місця на фронті, де відбуваються їхні спроби (наступу.- Ред.) - це спроба в місті Бахмут, це спроба охопити з півночі місто Авдіївка, локальні бойові дії в місті Мар'їнка", - пояснив Буданов.

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За його словами, і в Бахмуті, і в Авдіївці, і в Мар'їнці війська РФ застосовують ідентичну тактику - намагаються стерти населений пункт з лиця землі. Також він зауважив, що бої у лісництві в районі Луганської області мають винятково тактичний рівень.

Ядерного удару РФ через Крим очікувати не варто

Також Буданов упевнений, що Росія не завдасть ядерного удару по Україні, якщо Збройні сили України зайдуть в Крим. "Ні, не буде (ядерного удару у разі заходу українських захисників в Крим. - Ред.)", - сказав Буданов.

За його словами, якщо Крим не буде деокуповано, війна не завершиться. "Крим - це частина території України, без повернення Криму ситуація не завершиться. Ніхто її не завершить, як би не хотів", - додав керівник ГУР. Він уточнив, що якщо Крим буде звільнено в останню чергу, то це буде завершенням війни, але якщо спочатку буде звільнено Крим, але Донбас буде окуповано Росією, то це ще не означатиме завершення війни.