"Рамштайн-22": Остін наголосив на важливості посилення ППО

Тема посилення спроможностей ППО України - одна з ключових для обговорення під час 22-го засідання в форматі "Рамштайн", заявив міністр оборони США Ллойд Остін, закликавши партнерів активізувати допомогу Україні.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін відкрив у понеділок, 20 травня, 22 засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як "формат Рамштайн". Під час своєї вступної промови очільник Пентагону окреслив головні теми нинішньої зустрічі.

"Протиповітряна оборона буде одним з ключових питань нашого порядку денного сьогодні. І я закликатиму усіх наших шановних союзників і партнерів переглянути їхні можливості щодо допомоги Україні в забезпеченні протиповітряної оборони, чого вона так гостро потребує", - наводяться слова Остіна на офіційному вебсайті американського оборонного відомства.

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Остін також вказав на те, що зараз учасники зустрічі працюють над тим, щоб "спинити новий наступ Путіна", й водночас вони і далі "розвиватимуть довгострокову безпеку України".

Вісім коаліцій сил і засобів для України

На тлі цього Остін уточнив, дщо результатами попереднії зустрічей, зокрема, стало створення восьми коаліцій, які надають допомогу Україні у конкретному секторі, як от "танкова", "морська" чи "коаліція ППО".

"Зараз ми маємо вісім коаліцій сил і засобів, які вже діють. І це забезпечує сталий, практичний і гнучкий механізм для наших союзників і партнерів, який дозволяє їм координувати свої дії, задовольняти нагальні потреби України і розбудовувати грізні й стійкі майбутні сили для відсічі майбутньої російської агресії", - зазначив міністр оборони США.

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Нагадаємо, останнє - 21-ше - засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулося 26 квітня. Посилення української ППО також було тоді однією з головних тем зустрічі.