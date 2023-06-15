"Рамштайн-13": яку допомогу від партнерів отримає Україна

Низка країн пообіцяли передати Україні ракети для ППО, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн". Канада, окрім ракет для ППО, передасть Україні артилерійські боєприпаси.

Глава міністерства оборони США Ллойд Остін ввечері четверга, 15 червня, заявив, що коаліція країн-учасниць "формату Рамштайн" погодила нову військову допомогу.

"Крім доповіді України, ми заслухали керівників Європейського командування Збройних сил США, які розповіли про плани майбутніх тренувань (для українських військових - Ред.) та зусилля для підтримки озброєння, яке ми вже передали, та для забезпечення того, що Україна зможе робити це і з озброєнням у майбутньому", - сказав він.

Також, за словами Остіна, Німеччина та Польща доповідали про роботу задля підтримки українських танків Leopard, а Нідерланди й Данія - про прогрес у планах тренувати українських пілотів на літаках нового покоління, у тому числі F-16.

Читайте також: F-16 для України: чим могла б допомогти Німеччина?

ППО для України

Зустріч у форматі "Рамштайн", 15 червня 2023 року Фото: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

Водночас під час засідання, зауважив Остін, учасники контактної групи сфокусувалися на терміновій потребі України - наземних системах ППО, оскільки РФ продовжує обстрілювати українську территорію.

Так, за його словами, США разом з Великобританією, Данією, Нідерландами забезпечать фінансування ракет ППО для України, а Італія оголосила про транш допомоги, до якого увійдуть нові спроможності, які допоможуть забезпечити найнагальніші потреби України для захисту.

Окрім того, декілька учасників формату "Рамштайн" починають розглядати варіанти забезпечення довготривалої підтримки України, наголосив Остін. Норвегія і Німеччина оголосили про багаторічні пакети, а Данія - про пакет військової допомоги на майже 2,6 мільярда доларів до 2024 року.

Ракети та боєприпаси від Канади

Крім того, повідомив Остін, Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 500 мільйонів доларів, до якого увійдуть більше двохсот ракет для протиповітряної оброни, щоб захистити небо України.

Як уточнюється на сайті канадського уряду , Оттава передасть Києву 288 ракет AIM-7 зі складу своїх Збройних сил. Також новий пакет допомоги від Канади включає 10 тисяч 105-мм артилерійських снарядів і продовження операції UNIFIER із навчання військових до 2026 року. Також Канада долучиться до підготовки українських пілотів, обслуговування та підтримки винищувачів F-16, а також до обслуговування танків Leopard 2 у Польщі.

Крім того, уряд Канади повідомив про прогрес у виконанні зобов'язань щодо надання війської допомоги у рамках попередніх пакетів. Зазначається, що із раніше обіцяних Україні 200 броньованих машин Senator уже доставлені 116, а ще 18 мають доставити наступного тижня.

Також найближчими днями мають бути доставлені обіцяні Канадою 6750 штурмових гвинтівок, 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм, 250 тисяч набоїв калібру 5,56 мм та 70 тисяч набоїв для снайперської зброї.