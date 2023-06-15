Великобританія та ще три країни передають Україні засоби ППО

Перед 13-м засіданням у форматі "Рамштайн" Великобританія разом з Данією, Нідерландами та США анонсували передачу Україні сотень ракет і системи ППО.

Великобританія, Данія, Нідерланди та США оголосили про передачу Україні обладнання для протиповітряної оборони, повідомляється у четвер, 15 червня, на сайті уряду Великобританії . Це дозволить Україні забезпечити її нагальні потреби у захисті на тлі того, що Росія продовжує здійснювати ракетні та дронові атаки на українські міста, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ініціатива передбачає поставку сотень ракет протиповітряної оборони малої та середньої дальності та відповідних систем, необхідних для захисту критичної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці. Постачання озброєння вже розпочалося і має завершитися протягом кількох тижнів, йдеться у повідомленні.

Це оголошення, зауважують в уряді Великобританії, було зроблене перед черговим засіданням контактної групи з питань оборони України під керівництвом США (так званий формат "Рамштайн"), яка об’єднує близько 50 країн, що надають різноманітну військову підтримку Україні.

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ППО на 100 мільйонів євро

Раніше Литва разом із Великобританією, Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією та Ісландією анонсували закупку для ЗСУ засобів протиповітряної оборони (ППО) на 107,5 мільйона євро.

Це буде перший з п'яти запланованих пакетів підтримки в рамках другого раунду закупівель Міжнародного фонду для України. Сім країн зібрали майже 608 мільйонів євро для фонду, яким керує Великобританія. В рамках першого етапу закуповуються бойові й розвідувальні дрони, які прибудуть до України цього літа. Також Лондон пообіцяв внести до Фонду додаткові 292 мільйони євро в найближчому майбутньому.