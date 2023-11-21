Удар РФ по Одесі: постраждала припортова інфраструктура

Внаслідок влучання російських ракет типу Х-31П на Одещині пошкоджено адмінбудівлі та припортову інфраструктуру. В низці регіонів залишається загроза повітряних ударів.

Вдень і ввечері у вівторок, 21 листопада, російська тактична авіація завдала ракетних ударів по території Одеської області з використанням протирадіолокаційних ракет типу Х-31П, повідомляють Сили оборони півдня України.

Такі ракети війська РФ спрямовують, намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони (ППО).

"На території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали", - зазначили у Силах оборони.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив, що в Одесі уражено припортову інфраструктуру. Він також закликав мешканців регіону реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття через активність ворожої авіації.

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Загроза повітряних ударів залишається

Своєю чергою Повітряні сили Збройних сил України попереджають про рух російських ударних безпілотників у Дніпропетровській області та ракетну небезпеку у Сумській, Полтавській, Харківській і Донецькій областях.

Також повітряне командування "Південь" повідомило про знищення розвідувального безпілотника іранського виробництва "Mohajer-6".

Загалом протягом вівторка війська РФ завдали чотири ракетних та 37 авіаційних ударів по позиціях українських військ та населених пунктах, зауважив генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

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