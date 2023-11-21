Україна зазнала чергового нічного комбінованого удару РФ

Війська Росії застосували для ударів по об'єктах на території України ракети С-300, одну крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних безпілотників. Силам ППО вдалося збити 11 повітряних цілей, повідомили в генштабі ЗСУ.

Російські сили завдали у ніч на вівторок, 21 листопада, чергового удару по об'єктах та інфраструктурі в Україні. Як повідомив у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), війська Росії застосували під час нічної атаки чотири зенітні керовані ракети С-300, одну крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

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"Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних БпЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти "Котляревська" та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в зведенні.

Крім того, авіаударів зазнали Костобобрів Чернігівської області, а також Середина-Буда Сумської області, зазначили у генштабі ЗСУ.

На додачу під артилерійським вогнем російських агресорів опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Ситуація на Донеччині й Херсонщині

Також у зведенні наголошується, що на Бахмутському напрямку Силам оборони вдалося відбити 20 атак російських військ у районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Південного Донецької області.

Повідомляється й про безрезультатні наступальні дії військ РФ поблизу Авдіївки, де росіяни не полишають спроб оточити й захопити це місто. Як сказано в зведенні, Силами оборони відбито 10 атак східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області.

Крім того, українські війська й досі утримують плацдарм на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Артилеристи й ракетники ведуть на цьому напрямку контрбатарейну боротьбу, додали в Генштабі.