Удар Росії по лікарні та шахті на Донеччині: є загиблі

Унаслідок нічного удару російськими військами по Селидовому у Донецькій області загинули двоє людей, восьмеро поранені. Мирний житель загинув і на Харківщині.

Унаслідок удару Росії у ніч на вівторок, 21 листопада, по Селидовому у Донецькій області загинули двоє людей, восьмеро поранені, повідомляє в.о. керівника обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Мороз.

"2 загиблих і 8 поранених - такі попередні наслідки нічного удару по Селидовому станом на 10:30", - ідеться в повідомленні глави Донецької ОВА у Telegram. Повідомляється, що "удар прийшовся по лікарні у Селидовому та по шахті у передмісті. Серед жертв цієї атаки 1 людина загинула у лікарні і 1 - на території шахти".

"Унаслідок удару в шахті пошкоджено сім будівель, 14 легкових автомобілів і п'ять автобусів. У лікарні частково зруйновано поліклініку, інфекційне та приймальне відділення", - зазначив Мороз.

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Загибель цивільного на Харківщині

За уточненими даними, унаслідок обстрілу смт Козача Лопань на Харківщині, вчиненого російськими військами близько 6-ї ранку 21 листопада, загинув мирний житель, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Було пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 29-річного цивільного чоловіка. Співчуття рідним і близьким загиблого", - написав Синєгубов у Telegram.

Як повідомлялось, у ніч на 21 листопада російські сили завдали чергового комбінованого удару по об'єктах та інфраструктурі в Україні. За даними генерального штабу ЗСУ, під час нічної атаки війська Росії застосували чотири зенітні керовані ракети С-300, одну крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.