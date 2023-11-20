Остін: ЗСУ можуть домогтися успіху в боях узимку

ЗСУ мають продовжувати тиснути на війська РФ взимку і можуть домогтися успіху, переконаний Ллойд Остін. Втім, він наголошує: ефект на полі бою залежить від надання правильних засобів і їхнього грамотного застосування.

Збройні сили України мають "всі засоби, які їм будуть потрібні, щоб домогтися успіху в боях взимку", заявив міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу за підсумками зустрічей з українським керівництвом у Києві в понеділок, 20 листопада.

"Я згоден із президентом Зеленським, що правильне рішення - це продовжувати тиснути, вести боротьбу з ворогом", - цитує міністра "Інтерфакс-Україна".

Він також висловив переконання, що українські військові "готові до бойових дій узимку", і "виконали велику роботу минулого року". Остін додав, що оголошений ним під час візиту новий пакет військової допомоги від США включає і зимове спорядження.

Остіну розповіли про ситуацію на полі бою

У понеділок міністр оборони США разом верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі зустрічався не лише з президентом України Володимиром Зеленським, але й з військовим командуванням.

Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів про обстановку на фронті. "Детально обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах. Окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять наші спроможності на полі бою", - зауважив Залужний за підсумками перемовин.

Міністр оборони України Рустем Умєров також зазначив, що українські і американські посадовці обговорювали "поточні і майбутні" потреби України та те, як США із союзники "можуть допомогти їх задовольнити".

Також вони обговорили подальшу інтеграцію України до Північноатлантичного альянсу. "Україна обрала свій шлях: стати членом Альянсу. Тому НАТОфікація - один з головних пріоритетів міністерства оборони України", - зауважив міністр.

Остін: У членів Конгресу є серйозні запитання

Говорячи про подальшу допомогу Україні з боку США, Остін зазначив, що "бачить двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу", втім, є "деякі речі, над якими нам потрібно продовжувати працювати", щоб отримати схвалення додаткового фінансування.

"І ми продовжимо працювати з Конгресом над цим. У наших членів Конгресу є серйозні запитання, на які ми відповімо", - підкреслив він. При цьому Остін вкотре наголосив: те, що відбувається в Україні, має значення не лише для українців, а й для всього світу.

"Ефект на полі бою залежить від надання правильних засобів"

Коментуючи перспективи війни Росії проти України, Остін зазначив, що у цьому конфлікті "немає панацеї". "Це справді залежить від надання правильних засобів, а також від їхньої інтеграції [...], щоб ви могли створювати правильні ефекти на полі бою", - зауважив він.

За його словами, коли йдеться про будь-який вид озброєння, в тому числі винищувачі F-16 чи реактивні системи залпового вогню HIMARS, їхня результативність на полі бою залежить від "способу використання цих засобів, а також інтеграції та синхронізації можливостей для отримання правильного ефекту".

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В Україні створили структуру з інтеграції F-16 до Сил оборони

Своєю чергою перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк у понеділок повідомив, що при міноборони створена структура, основною метою якої є інтеграція F-16 у загальну систему Сил оборони України.

За його словами, програма інтеграції винищувачів передбачає два етапи: "швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року і подальше "масштабування". Основними напрямами роботи стануть: підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів, їхній захист, відбір та навчання пілотів і авіаційного персоналу, підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження, міжнародна комунікація.

Павлюк додав, що за сприяння іноземних експертів в Україні триває оцінка аеродромів для винищувачів, а українські льотчики та інженери продовжують навчання на F-16 за кордоном.

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