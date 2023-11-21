"Що, якщо Росія переможе?". Сценарій у Die Zeit

Перемога Росії у війні проти України могла би серед іншого призвести до нападу Москви на інші країни, вважають німецькі експерти Карло Масала та Ніко Ланґе. Можливий сценарій вони описали у газеті Die Zeit.

Росія не повинна перемогти у війні проти України, кажуть західні політики. Але що буде, якщо це станеться? У березні 2023 року такий сценарій DW обговорювала з експертами у подкасті "Геофактор". Тоді в очікуванні поставок західної бронетехніки Києву та контрнаступу української армії такий варіант здавався багатьом оглядачам якщо не малоймовірним, то далеким. Через дев'ять місяців ситуація змінилася.

Масштабного прориву на фронті не відбулося, війна остаточно стала позиційною, а західна допомога слабшає. На цьому тлі на сайті гамбурзького видання Die Zeit 19 листопада вийшла стаття німецьких військових експертів під заголовком "Що, якщо Росія переможе?". Вона виглядає як попередження про сценарій, який вони вважають "реальним".

Автори - професор університету Бундесверу в Мюнхені Карло Масала (Carlo Masala) та експерт Мюнхенської конференції з безпеки, колишній співробітник міноборони ФРН та фахівець зі Східної Європи Ніко Ланґе (Nico Lange). Ця стаття - рідкісний у суспільному просторі Німеччини детальний аналіз можливих наслідків перемоги Росії для Європи та світу. Що вважати "перемогою"? Для авторів статті це ситуація, коли Москва надовго отримає контроль над уже окупованими регіонами України або завоює крім них нові території.

Україна: відтік населення, радикалізація - та ядерна зброя

Сама Україна у разі такої перемоги Росії ризикує перетворитися на "постійне вогнище нестабільності на сході Європи", пишуть Масала та Ланґе. Вони виходять із того, що ЗСУ продовжуватимуть воювати - у складі регулярної армії чи партизанських груп, а Росія "продовжуватиме насильство на окупованих територіях - чистки, вбивства, викрадення дітей та тортури". На цьому тлі дедалі більше українців покинуть країну, а "високий ступінь мілітаризації суспільства" може призвести до посилення "екстремістських та агресивно налаштованих сил".

Карло Масала Фото: DW

Є в прогнозі й аспект, який досі вважається в експертному середовищі надзвичайно малоймовірним - створення в Україні ядерної зброї. Київ заперечує такі плани. У разі перемоги Росії "швидка розробка та підготовка до використання української ядерної зброї стала б також вірогіднішою", - пишуть Масала та Ланґе у статті для Die Zeit.

Росія: посилення неоімперіалізму та нові війни

У самій Росії експерти очікують у разі перемоги над Україною посилення "російського націоналізму та неоімперіалізму", а також проявів реваншизму - "планів нових воєн" та переходу до "відкритого шантажу" у постачаннях енергоресурсів. При цьому можливими майбутніми цілями для нападів з боку Росії Масала та Ланґе вважають як Україну, Грузію та Молдову, так і країни Балтії, тобто територію НАТО.

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Європа: посилення екстремістів та домінування Росії

У Євросоюзі та в Німеччині перемога Росії у війні проти України призвела б до того, що для необхідних заходів у сфері безпеки було б важче знайти підтримку у суспільстві, припускають Масала та Ланґе. Вони пов'язують це з посиленням лівих і правих екстремістів, які виступають за пошук домовленості з Росією і в результаті - фактично "підпорядкування" їй. Вони нагадують, що деякі партії виступають за вихід їхніх країн із ЄС та НАТО.

Москва у свою чергу супроводжувала б такий розвиток подій "інтенсивним впливом, відкритою підтримкою, фінансуванням та дезінформацією". З огляду на ситуацію в США, деякі країни НАТО можуть вийти з Альянсу, попереджають експерти: "В результаті Росія домінувала б у Європі".

Ніко Ланґе Фото: DW

Світ: кінець ліберального світопорядку

Перемога Росії над Україною мала б "катастрофічні наслідки не лише для Європи, а й, швидше за все, для решти світу", вважають експерти. Масала та Ланґе називають "не випадковим" те, що відбувається "дестабілізація Близького та Середнього Сходу, а Китай жорстко тестує межі (можливого) щодо Філіппін". Експерти згадують і війну у Нагірному Карабаху. Вони очікують, що одним із наслідків перемоги Росії проти України стало б те, що великі держави змогли б нападати на малі, "зводити старі територіальні рахунки" або намагатися встановити регіональне панування. Напад КНР на Тайвань у такому разі вони називають "дуже ймовірним".

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Масала та Ланґе вважають, що перемога Росії в Україні може призвести до "кінця ліберального та початку авторитарного світопорядку". Життя в Німеччині стало б "менш безпечним, більш бідним і самотнім", пишуть експерти, маючи на увазі скорочення числа союзників і партнерів.

Висновок: посилення підтримки України

Економічні та політичні наслідки перемоги Росії в Україні обійдуться "набагато дорожче", ніж військові ресурси, необхідні Києву для перемоги над Росією, підбивають підсумки експерти. Масала та Ланґе закликають до збільшення німецької допомоги і вважають, що, напавши на Україну, президент Росії Володимир Путін "прагне знищити світ, яким ми його знаємо". Для порятунку цього світу Захід має "відбити напад разом з Україною", яку вони бачать членом ЄС та НАТО.

Стаття в Die Zeit завершується тезою про те, що "поразка Путіна" і як наслідок - його "крах" у майбутньому можуть відкрити шлях до "мирної та конструктивної ролі Росії в Європі". Масала та Ланґе вважають, що тому поразка Росії в Україні "також в інтересах Росії та її суспільства".