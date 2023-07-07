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Ракетний удар РФ по Львову: кількість жертв зросла

Степан Смишляєв
10 хв. тому

Під завалами будинку, зруйнованого російською ракетною атакою у Львові, знайшли вже десять загиблих. Поранення отримали 42 людини, включаючи трьох дітей.

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Будинок, зруйнований ракетою РФ у Львові
Під завалами будинку, зруйнованого ракетною атакою РФ Львові, знайшли вже дев'ять загиблихФото: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/REUTERS

У ніч на п'ятницю, 7 липня, рятувальники знайшли ще декілька загиблих під завалами багатоквартирного будинку у Львові, зруйнованого напередодні російською ракетою. Кількість жертв атаки станом на 06:53 зросла до дев'яти, повідомило в Telegram міністерство внутрішніх справ України. 42 людини отримали поранення, серед них троє дітей. Згодом мер Львова Андрій Садовий заявив про ще одну загиблу. "Щойно знайшли 10 тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено", - повідомив він о 07:44 у Telegram.

Рятувальні роботи на місці атаки тривали всю ніч. Людей, які залишились без житла, поселили у тимчасовому містечку та міському готелі.

Атака РФ на Львів

У ніч на 6 липня російські війська завдали ракетного удару по Львову. Були зруйновані третій і четвертий поверхи у двох під'їздах багатоквартирного будинку. Загалом пошкоджень зазнали  35 будинків, серйозних уражень - 60 помешкань. Також були пошкоджені півсотні автомобілів.

У місті оголосили дводенну жалобу в пам'ять про загиблих внаслідок атаки. Комісія з надзвичайних ситуацій вирішила виділити 100 мільйонів гривень на відновлення зруйнованих помешкань.

У Львові заборонять зачиняти укриття

Під час повітряної тривоги у місті надійшло 10 скарг на зачинені укриття. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав таку ситуацію обурливою. А Садовий наголосив, що "всі укриття на території Львівської громади мають бути відкритими 24/7".

"Оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо, у Львові забороняємо закривати укриття!" - повідомив він.

За словами мера, відповідальні особи, визначені власником будівлі, мають напрацювати схему згідно з якою сховки будуть у вільному доступі цілодобово.

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