Атака РФ на Львів: 13 людей ушпиталили

Кількість постраждалих через удар РФ по Львову зросла до 37 людей, з яких 13 ушпиталили. Пошкоджено 35 будинків, серйозних уражень зазнало 60 помешкань.

19 хв. тому 19 хв. тому

19 хв. тому 19 хв. тому

Після ракетного удару російської армії по Львовув ніч на четвер, 6 липня, у лікарнях перебувають 13 постраждалих людей. "Вони у різних станах", - повідомив у Telegram мер міста Андрій Садовий.

Внаслідок атаки пошкоджено 35 будинків, серйозних уражень зазнало 60 помешкань. Також були пошкоджені півсотні автомобілів.

Комісія з надзвичайних ситуацій вирішила виділити 100 мільйонів гривень на відновлення зруйнованих помешкань.

"Всім мешканцям, які втратили житло запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку, в Стрийському парку, яке розташоване поруч", - повідомив Садовий.

В Офісі генерального прокурора зазначають, що розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Вже 37 постраждалих

Тим часом у міністерстві внутрішніх справ повідомили, що кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 37. Загинуло - четверо людей. Сімох осіб вдалося врятувати, 64 - евакуювали. Тривають рятувальні роботи.

Своєю чергою голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів про наслідки атаки в області. У селі Львівського району уламок ракети впав поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва, попередньо - без постраждалих. Також уламок ракети впав у селі в Золочівському районі, зафіксовані руйнування в приватному господарстві, люди не постраждали.

Єрмак: Нам потрібно більше ППО

Голова Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак назвав чергову російську атаку терористичним актом, зазначивши, що Україні потрібно надати більше систем протиповітряної і протиракетної оборони.

Він також зауважив, що для виготовлення ракет РФ "використовує західні комплектуючі, обходить санкції".

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"Потрібні механізми покарання держав за реекспорт важливих комплектуючих для виробництва ракет до РФ, а також посилення протидії і перекривання лазівок для такого експорту", - написав Єрмак у Telegram.

Також він зазначив, що "гарантії базпеки та Україна в складі НАТО - це реальні сигнали, яких боїться Путін".

"Запрошення нашої держави в НАТО з посиленням оборонних спроможностей дозволить перемогти росіян. Членство в НАТО гарантуватиме безпеку Європи на довгі роки. Без цього російський режим, якщо збереже цілісність, зможе продовжувати повітряний терор", - вважає голова ОПУ.

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