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Атака РФ на Львів: 13 людей ушпиталили

Степан Смишляєв
19 хв. тому

Кількість постраждалих через удар РФ по Львову зросла до 37 людей, з яких 13 ушпиталили. Пошкоджено 35 будинків, серйозних уражень зазнало 60 помешкань.

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Наслідки російського ракетного удару по Львову
Кількість постраждалих через удар РФ по Львову збільшилася до 37 людей, 13 з них ушпиталилиФото: Mstyslav Chernov/AP/picture alliance

Після ракетного удару російської армії по Львовув ніч на четвер, 6 липня, у лікарнях перебувають 13 постраждалих людей. "Вони у різних станах", - повідомив у Telegram мер міста Андрій Садовий.

Внаслідок атаки пошкоджено 35 будинків, серйозних уражень зазнало 60 помешкань. Також були пошкоджені півсотні автомобілів.

Комісія з надзвичайних ситуацій вирішила виділити 100 мільйонів гривень на відновлення зруйнованих помешкань.

"Всім мешканцям, які втратили житло запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку, в Стрийському парку, яке розташоване поруч", - повідомив Садовий.

В Офісі генерального прокурора зазначають, що розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Вже 37 постраждалих

Тим часом у міністерстві внутрішніх справ повідомили, що кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 37. Загинуло - четверо людей. Сімох осіб вдалося врятувати, 64 - евакуювали. Тривають рятувальні роботи.

Своєю чергою голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів про наслідки атаки в області. У селі Львівського району уламок ракети впав поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва, попередньо - без постраждалих. Також уламок ракети впав у селі в Золочівському районі, зафіксовані руйнування в приватному господарстві, люди не постраждали.

Єрмак: Нам потрібно більше ППО

Голова Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак назвав чергову російську атаку терористичним актом, зазначивши, що Україні потрібно надати більше систем протиповітряної і протиракетної оборони.

Він також зауважив, що для виготовлення ракет РФ "використовує західні комплектуючі, обходить санкції".

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"Потрібні механізми покарання держав за реекспорт важливих комплектуючих для виробництва ракет до РФ, а також посилення протидії і перекривання лазівок для такого експорту", - написав Єрмак у Telegram.

Також він зазначив, що "гарантії базпеки та Україна в складі НАТО - це реальні сигнали, яких боїться Путін".

"Запрошення нашої держави в НАТО з посиленням оборонних спроможностей дозволить перемогти росіян. Членство в НАТО гарантуватиме безпеку Європи на довгі роки. Без цього російський режим, якщо збереже цілісність, зможе продовжувати повітряний терор", - вважає голова ОПУ.

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Чи підтримують німці вступ України в НАТО?

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Наслідки російського ракетного удару по Львову

Атака РФ на Львів: 13 людей ушпиталили

Конфлікти19 хв. тому
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