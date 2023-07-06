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Атака РФ на Львів: чотири загиблих і дев'ять поранених

Степан Смишляєв
4 год. тому

Львів зазнав "однієї з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру" з боку РФ. Загинуло не менше чотирьох людей. Дев'ятеро - поранені. Пошкоджено понад 50 помешкань.

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Наслідки ракетного удару РФ по Львову (архівне фото)
Внаслідок ракетного удару РФ по Львову загинуло не менше чотирьох людей, дев'ятеро - пораненіФото: Yuriy Dyachyshyn/AFP via Getty Images

У ніч на четвер, 6 липня, російські війська завдали ракетного удару по Львову. Уламки ракети впали на багатоквартирний житловий будинок. Зруйновано третій і четвертий поверхи у двох під'їздах. Станом на 7:00 відомо про чотирьох загиблих людей, ще дев'ятеро - зазнали поранень, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували сімох людей, евакуювали - 64. Рятувальники продовжують розбирати завали.

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Одна з найбільших атак на Львів

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що місто зазнало "однієї з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру". Пошкоджень зазнали близько 50 автомобілів, понад пів сотні помешкань, а також інші будівлі. "Просто позносило дах. Руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, в гуртожитках Львівської політехніки", - повідомив мер.

За його словами, в багатьох будівлях повилітали шибки, підтримки у відновленні потребуватимуть "сотні і сотні помешкань", а збитки вимірюватимуться "десятками мільйонів гривень".

Президент Володимир Зеленський вислови співчуття рідним загиблих і постраждалих. "Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна", - написав він у Telegram.

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