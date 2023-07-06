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Під час обстрілу Львова було зачинено 10 укриттів - МВС

Олександр Куницький
1 год. тому

МВС України отримало скарги щодо десяти зачинених укриттів під час ракетного удару РФ по Львову. У місті тим часом оголошено жалобу.

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Внаслідок ракетного удару РФ по Львову загинуло не менше чотирьох людей
Внаслідок ракетного удару РФ по Львову загинуло не менше чотирьох людейФото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/REUTERS

У Львові під час російського ракетного удару було зачинено щонайменше 10 укриттів, повідомив у четвер, 6 липня, голова міністерства внутрішніх справ (МВС) України Ігор Клименко.

"Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені", - написав він у Telegram.

За словами Клименка, поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 135 Кримінального кодексу України - "залишення в небезпеці".

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Нічний обстріл Львова

У ніч на 6 липня росіяни завдали ракетного удару по Львову. Уламки ракети впали, зокрема, на багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого зруйновано третій і четвертий поверхи у двох під'їздах. Нині, за даними Львівської ОВА, відомо про п'ятьох загиблих людей та 40 травмованих.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про оголошення в місті дводенної жалоби в пам'ять про загиблих внаслідок ракетної атаки.

Нині на місці руйнування будинку триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальники евакуювали 20 автомобілів з під'їздних шляхів, розкрижували шість дерев для проїзду та встановлення інженерної техніки, а також вивезли понад 130 кубічних метрів будівельного сміття. Також на місці події працюють психологи, які вже надали психологічну допомогу 178 людям.

До робіт залучено 646 рятувальників та 136 одиниць техніки, а також два кінологічні розрахунки.

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