  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Удар РФ по Харкову: кількість постраждалих зросла до 46

Валерій Сааков
2 листопада 2024 р.

Рятувальники завершили розбір завалів на місці дислокації поліціянтів у центрі Харкова. Кількість постраждалих зросла до 46, повідомили в ДСНС.

https://p.dw.com/p/4mVd6
Поліцейські, які постраждали від ракетного удару РФ по Харкову
Поліцейські, які постраждали від ракетного удару РФ по Харкову 1 листопада 2024 рокуФото: George Ivanchenko/Anadolu/picture alliance

Загони рятувальників завершили розбір завалів на місці дислокації поліцейських у центрі Харкова, куди напередодні влучила російська ракета. Як повідомила в суботу, 2 листопада, пресслужба ДСНС, кількість постраждалих унаслідок того ракетного удару зросла до 46, а кількість загиблих залишилася незмінною.

Як йдеться у повідомленні, з уражених російськими ракетами районів було вивезено 200 кубівчних метрів будівельного сміття, на місці події працювали психологи ДСНС, ними було надано допомогу 15 людям.

Нагадаємо, напередодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок атаки по Харкову загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. Згодом у Офісі генпрокурора України повідомили, що переважна більшість постраждалих - саме правоохоронці.

Загалом під час вчорашнього ракетного удару було пошкоджено 20 житлових приватних та багатоквартирних будинків, а також адміністративна будівля.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Наслідки російського удару по житловій забудові Харкова

Росія ударила по цивільній інфраструктурі Харківщини та Полтавщини

Росія ударила по цивільній інфраструктурі Харківщини та Полтавщини

31 жовтня про удари російських військ по цивільній інфраструктурі повідомила влада Харківщини і Полтавщини.
Конфлікти31 жовтня 2024 р.
Наслідки удару військ РФ по Харкову, 30 жовтня 2024 року

Війська РФ поцілили КАБом по багатоповерхівці у Харкові: число жертв зросло до трьох (оновлено)

Війська РФ поцілили КАБом по багатоповерхівці у Харкові: число жертв зросло до трьох (оновлено)

Війська РФ поцілили керованою авіабомбою по житловій дев'ятиповерхівці у Харкові, практично зруйнувавши один з під'їздів будинку. За оновленими даними, троє людей загинули і щонайменше 36 - поранені.
Конфлікти31 жовтня 2024 р.
Наслілки авіаудару по Харкову 15 вересня 2024 року

Нічні удари Росії по Харкову: 13 постраждалих

Нічні удари Росії по Харкову: 13 постраждалих

Кілька ударів російських військ по Харкову проти ночі 28 жовтня спричинили руйнування багатоповерхівки та пошкодження приватних будинків. 13 людей поранені.
Конфлікти28 жовтня 2024 р.
Більше публікацій