Удар РФ по Харкову: кількість постраждалих зросла до 46

Рятувальники завершили розбір завалів на місці дислокації поліціянтів у центрі Харкова. Кількість постраждалих зросла до 46, повідомили в ДСНС.

Загони рятувальників завершили розбір завалів на місці дислокації поліцейських у центрі Харкова, куди напередодні влучила російська ракета. Як повідомила в суботу, 2 листопада, пресслужба ДСНС, кількість постраждалих унаслідок того ракетного удару зросла до 46, а кількість загиблих залишилася незмінною.

Як йдеться у повідомленні, з уражених російськими ракетами районів було вивезено 200 кубівчних метрів будівельного сміття, на місці події працювали психологи ДСНС, ними було надано допомогу 15 людям.

Нагадаємо, напередодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок атаки по Харкову загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. Згодом у Офісі генпрокурора України повідомили, що переважна більшість постраждалих - саме правоохоронці.

Загалом під час вчорашнього ракетного удару було пошкоджено 20 житлових приватних та багатоквартирних будинків, а також адміністративна будівля.

