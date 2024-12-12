Число жертв у Запоріжжі сягнуло 11, пошуки завершені

Число жертв російського ракетного удару по Запоріжжю сягнуло 11 - рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої будівлі тіла двох жінок. Пошуково-рятувальні роботи завершені, повідомила місцева влада.

Число жертв ракетного удару, якого війська РФ завдали по Запоріжжю вдень 10 грудня, сягнуло 11. Уночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої будівлі тіло однієї жінки, а вже вдень - ще однієї, повідомив у четвер, 12 грудня, очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров. Пошуково-рятувальна операція, яка тривала майже дві доби, завершена.

Ще 22 людини зазнали поранень внаслідок цього удару. Серед постраждалих - п'ятирічна дівчинка, уточнив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На місці російського ракетного удару упродовж 46 годин безперервно працювали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліцейські, кінологи, парамедики, психологи та інші профільні служби, додав він.

Напередодні Федоров повідомив, що рятувальникам вдалося дістати з-під завалів живими двох жінок - вони в лікарні. Однак під руїнами понівеченої російською ракетою будівлі на той момент знаходилися ще четверо людей.

Війська РФ поцілили у приватну клініку та кафе поруч

Нагадаємо, війська РФ завдали удару по середмістю Запоріжжю вдень 10 грудня. Внаслідок удару руйнувань зазнали будівля приватної клініки та розташоване поруч кафе. Вибуховою хвилею та уламками також були пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (частина друга статті 438 КК України).