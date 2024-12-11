Удар РФ по Запоріжжю: число жертв зросло до 8 (оновлено)

За оновленими даними, жертвами ракетного удару військ РФ по клініці і кафе у Запоріжжі стали восьмеро людей, ще 22 людини - постраждали. Рятувальні роботи тривають.

Число жертв ракетного удару , якого війська РФ завдали напередодні по Запоріжжю, зросло до восьми. Близько 12:00 у Державній службі з надзвиайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що під час пошуково-рятувальних робіт деблокували з-під завалів тіло ще однієї загиблої людини. Ще 22 людини постраждали внаслідок удару, серед них - дитина.

Рятувальники продовжують роботу, під завалами ще можуть перебувати люди.

Зранку очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров повідомив, що уночі рятувальники ДСНС дістали з-під завалів двох жінок - вони в лікарні. Однак під руїнами понівеченої російською ракетою будівлі на той момент знаходилися ще четверо людей.

Нагадаємо, війська РФ завдали удару по Запоріжжю вдень 10 грудня, внаслідок чого зазнали руйнувань будівля приватної клініки та розташоване поруч кафе. Увечері того дня в Офісі генерального прокурора України повідомляли, що внаслідок цього удару по Запоріжжю загинули двоє людей.