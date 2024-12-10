РФ вдарила балістикою по Златополю на Харківщині: є поранені

Війська РФ завдали подвійного удару по місту Златопіль на Харківщині. Наразі відомо, що постраждали 11 людей, одна жінка у важкому стані.

Війська РФ зранку у вівторок, 10 грудня, завдали удару балістичними ракетами по місту Златопіль Харківської області. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали 11 людей, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Ворог зранку завдав декількох ракетних ударів, за нашою інформацією, було три удари. Це була балістика. Точний тип ракет ще правоохоронці та військові з'ясовують (...) Доволі серйозно пошкоджена цивільна інфраструктура", - розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, з-поміж поранених одна жінка перебуває у важкому стані, ще п'ять - у середньому стані, а інші - у легкому.

Окрім того, як уточнив Синєгубов в дописі у Telegram, внаслідок удару пошкоджень зазнали 16 житлових будинків, чотири господарчі споруди та два автомобілі. Зокрема, ударом були пошкоджені приватні житлові будинки, банківська установа та адміністративні будівлі, повідомили у Офісі генерального прокурора України. Один із ударів військ РФ прийшовся по середмістю, інший - по околиці міста.

Голова Харківської ОВА наголосив, що росіяни застосували тактику подвійного удару, намагаючись уразити правоохоронців та рятувальників, які приїхали на місце першого удару.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (частина перша статті 438 КК України), додали в ОГПУ.

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Надвисока мінна небезпека на Харківщині

Синєгубов додав, що загалом на Харківщині зберігається надвисока мінна небезпека: потенційно заміновано 13 тисяч кілометрів ліній електропередач, три тисячі кілометрів автодоріг та майже 120 тисяч гектарів лісових насаджень. Окрім цього, необхідно провести роботи з розмінування на близько 570 тисячах гектарів сільськогосподарських земель області, додав він.

"У нас наразі працюють більше 300 саперів різних служб. На першому місці - підрозділи МВС, також це ДСНС, Національна поліція, міжнародні оператори. Всього у нашому розпорядженні знаходиться 24 одиниці спеціалізованої техніки. Якщо порівнювати з 2022 роком, то наші спроможності зросли в рази, але їх недостатньо", - сказав Синєгубов.

За словами очільника Харківщини, на півночі області фронт залишається стабільним, але війська РФ постійно намагаються проводити штурмові атаки, зокрема за підтримки авіаударів та важкої техніки.

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