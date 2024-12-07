У Запоріжжі та Кривому Розі зросла кількість жертв ударів РФ

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершила аварійно-рятувальні роботи на місці ударів, яких російська армія завдала 6 грудня по Запоріжжю та Кривому Рогу.

10 загиблих, 24 поранених у Запоріжжі

За повідомленням рятувальників, у Запоріжжі, де авіабомба поцілила в станцію технічного обслуговування, загинули 10 людей. "Вісім із них перебували в автомобілях", - повідомили в ДСНС.

24 людини дістали поранення. "З них троє дітей - чотиримісячне немовля, 4 та 11 років", - ідеться в повідомленні.

3 загиблих і 17 поранених у Кривому Розі

У Кривому Розі, де РФ ударила ракетою по цивільній будівлі, загинули троє людей.

Поранення отримали 17 людей, серед яких одна дитина.