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КонфліктиУкраїна

У Запоріжжі та Кривому Розі зросла кількість жертв ударів РФ

Дмитро Шварц
7 грудня 2024 р.

Серед десятків поранених унаслідок російських ударів є діти.

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ДСНС
Рятувальник на місці удару РФ (ілюстративне архівне фото)Фото: State Emergency Service of Ukraine in Sumy region/Handout/REUTERS

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершила аварійно-рятувальні роботи на місці ударів, яких російська армія завдала 6 грудня по Запоріжжю та Кривому Рогу.

10 загиблих, 24 поранених у Запоріжжі

За повідомленням рятувальників, у Запоріжжі, де авіабомба поцілила в станцію технічного обслуговування, загинули 10 людей. "Вісім із них перебували в автомобілях", - повідомили в ДСНС.

24 людини дістали поранення. "З них троє дітей - чотиримісячне немовля, 4 та 11 років", - ідеться в повідомленні. 

3 загиблих і 17 поранених у Кривому Розі

У Кривому Розі, де РФ ударила ракетою по цивільній будівлі, загинули троє людей.

Поранення отримали 17 людей, серед яких одна дитина.

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