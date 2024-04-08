Ракети РФ вбили трьох людей у Запоріжжі - ОВА

Згідно з оновленими даними, жертвами російських ракетних ударів по Запоріжжю стало троє осіб, ще 8 людей дістали поранень різного ступеня тяжкості. Пошкоджено 14 будівель, 7 з яких житлові, кажуть в органах влади.

Завданий у понеділок, 8 квітня, ракетний удар військ РФ по Запоріжжю забрав життя трьох людей. Такі оновлені дані оприлюднив у другій половині дня голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у Telegram-каналі.

"Три життя обірвав ворожий ракетний удар по промисловому об'єкту Запоріжжя. 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості", - написав посадовець.

Нагадаємо, раніше представники влади повідомляли про шістьох поранених унаслідок ракетної атаки.

Крім того, за даними Федорова, попередньо відомо про пошкодження 14 будівель, "в тому числі 7 багатоповерхівок, заклад охорони здоров’я і заклад культури".

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Раніше в першій половині дня Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про пуски балістичних ракет у бік Запоріжжя з Ростовської області.

Нагадаємо, що останнім часом почастішали ракетні й дронові удари російських агресорів по Запоріжжю, внаслідок чого нерідко гинуть цивільні.