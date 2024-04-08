Ракетний удар по Запоріжжю: щонайменше шестеро постраждалих

Ціллю чергового ракетного удару військ РФ став промисловий об'єкт у Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждало шестеро осіб, кажуть посадовці.

Щонайменше шестеро осіб постраждали внаслідок ракетного удару російських військ по одному з промислових об'єктів у Запоріжжі, вчиненого в понеділок, 8 квітня. Про інцидент повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Росіяни знову вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Відомо про шістьох постраждалих. Наслідки ракетної атаки уточнюються", - написав Федоров у Telegram-каналі .

Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв додав, що внаслідок удару також було пошкоджено сім багатоповерхівок і медичний заклад .

"Пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури, сім багатоквартирних будинків і медичний заклад. Комунальники розпочали ліквідацію наслідків атаки. Також на місці розгорнуто намет міської ради", - написав Куртєв у Telegram-каналі.

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Раніше в першій половині дня Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про пуски балістичних ракет у бік Запоріжжя з Ростовської області.

Нагадаємо, що останнім часом почастішали ракетні й дронові удари російських агресорів по Запоріжжю, внаслідок чого нерідко гинуть цивільні.