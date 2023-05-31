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Радбезу ООН представили п'ять принципів захисту ЗАЕС

Євгенія Наконечна
3 год. тому

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі представив 5 принципів безпеки для Запорізької АЕС. Ні Росія, ні Україна не зобов'язалися їх дотримуватись.

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ЗАЕС
Окупована Росією Запорізька АЕСФото: Erik Romanenko/Tass/dpa/picture alliance

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі представив на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) 30 червня звід принципів для забезпечення безпеки на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), окупованій російськими військами.

За його словами, ситуація з безпекою ЗАЕС залишається надзвичайно нестабільною та небезпечною: військові дії тривають і можуть значно посилитися в найближчому майбутньому.

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П'ять принципів захисту ЗАЕС

Гроссі повідомив, що розробив п'ять принципів захисту ЗАЕС після тісних консультацій з Україною та Росією. 

Ці принципи такі:

  • Неприпустимі будь-які атаки з території ЗАЕС або на неї, особливо спрямованих на реактори, сховища відпрацьованого ядерного палива, іншу критичну інфраструктуру та персонал.
  • Найбільшу в Європі АЕС не можна використовувати як склад для важкого озброєння чи базу для військових.
  • Електропостачання станції не має наражатися на ризик.
  • Усі конструкції, системи та елементи, необхідні для безпечної та надійної експлуатації станції, повинні бути захищені від нападів.
  • Не слід вживати жодних дій, що підривають вищезазначені принципи.

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Реакція України та Росії на план МАГАТЕ

На пресконференції після засідання Радбезу Гроссі сказав, що його надихає те, що ці принципи отримали широку підтримку і ніхто не висловився проти них.

Водночас ні Росія, ні Україна не взяли на себе зобов'язання дотримуватися цих принципів, хоч і не вступили проти них. Російський посол в ООН Василь Небензя заявив, що РФ "давно реалізує" такі заходи. Український посол Сергій Кислиця наголосив, що ці принципи "мають бути доповнені вимогою повної демілітаризації та деокупації станції", передає агенція Reuters.

Гроссі зауважив, що визнає "різні підходи" сторін, але "важливо те, що мінімальний спільний знаменник, яким є ці базові п'ять принципів, отримав широку підтримку, і не було жодного голосу, який би виступив проти них", пише агенція AFP.

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www.iaea.org
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