Запорізька АЕС пережила сьомий блекаут за час окупації РФ

Зранку 22 травня через обстріли Запорізька АЕС втратила живлення. Згодом "Укренерго" відновило лінію електропередачі, яка живить станцію. Тим часом МАГАТЕ готує для Радбезу ООН план захисту ЗАЕС перед контрнаступом ЗСУ.

Вранці в понеділок, 22 травня, Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) всьоме від початку повномасштабної війни Росії проти України втратила зовнішнє електропостачання, що змусило її покладатися на аварійні дизель-генератори. Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"Ситуація з ядерною безпекою на станції вкрай вразлива. Ми повинні домовитися про захист станції зараз - така ситуація не може продовжуватися", - написав він у Twitter.

У національній атомній енергогенеруючій компанії (НАЕК) України "Енергоатом" заявили, що блекаут стався внаслідок "терористичного обстрілу" з боку РФ, через що відключилась остання високовольтна лінія електропередачі Дніпровська 750кВ, від якої живила власні потреби окупована росіянами ЗАЕС. Там додали, що після втрати зовнішнього живлення, яке є життєво необхідним для роботи насосів охолодження ядерного палива в басейнах витримки та ядерних реакторах енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори станції. "Подальша окупація Росією (...) постійно наближає ЗАЕС до невиправного", - зазначили в "Енергоатомі".

У середині дня в національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що відновили лінію електропередачі, яка живить ЗАЕС. Станція перейшла на живлення від української енергосистеми.

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Гроссі запропонує Радбезу ООН план щодо безпеки ЗАЕС

Між тим, аби забезпечити безпеку на ЗАЕС напередодні запланованого контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ), гендиректор МАГАТЕ збирається представити на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) 30 травня для схвалення план з п'яти принципів, повідомили джерела американського видання The Washington Post (WP ).

План включає заборону на розміщення важкої військової техніки і військовослужбовців на станції, заборону на ведення вогню з території АЕС і в її напрямку, захист всіх систем безпеки та охорони на станції, захист усіх зовнішніх ліній електропередач і моніторинг дотримання вищезгаданих принципів. "Цей план менш амбітний, ніж початкові зусилля Гроссі зі створення повноцінної захисної зони навколо АЕС, але експерти з ядерної енергетики вважають, що він все ж може поліпшити нестабільну ситуацію", - пише видання.

За даними WP, гендиректор МАГАТЕ заручився підтримкою Москви. Водночас видання зазначає, що досягнення консенсусу серед постійних членів Радбезу залишається складним завданням, враховуючи напружені відносини між Росією та США, а також небажання Україною будь-якої іншої угоди, крім повного виведення російських військ з Енергодара, де розташована ЗАЕС.

Один із експертів, з яким говорили журналісти, припустив, що Києву план Гроссі може здатися непривабливим, адже він виключає відновлення контролю України над ЗАЕС, а Вашингтон навряд чи підтримає будь-яку ініціативу, проти якої виступає українська сторона.

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