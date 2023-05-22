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Рятувальники працюють на місці влучання уламків дронів у Києві 20 травня.
Рятувальники працюють на місці влучання уламків дронів у Києві 20 травня.Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Нічна атака РФ на Україну: є влучання та поранені

Анастасія Шепелева
4 год. тому

У ніч на 22 травня ППО України знищила 20 російських ударних дронів і чотири ракети. Водночас у Дніпропетровській області зафіксовані "прильоти". Поранені вісім людей.

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Протиповітряна оборона (ППО) України в ніч на понеділок, 22 травня, знищила чотири крилаті ракети та 20 ударних дронів Shahed-136/131, запущених Росією. Про це вранці повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Загалом РФ атакувала Україну 16 ракетами різних типів і 20 іранськими безпілотниками.

За даними Повітряних сил, Росія випустила чотири крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, п'ять крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків - Азовського моря та Курської області РФ, дві балістичні ракети "Іскандер-М" з анексованого Криму, п'ять зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області, а також 20 іранських "шахедів" з південного та північного напрямків.

Знищити вдалося чотири ракети Х-101/Х-555 і всі дрони.

Удар РФ по Дніпропетровщині: є влучання та поранені

Водночас влучання зафіксовані у Дніпропетровській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Поранення дістали вісім людей.

Так, унаслідок падіння дрона та уламків ракети в Іларіонівській громаді Синельниківського району поранень зазнали семеро людей, двох із них госпіталізували. Пошкоджень зазнали три приватні будинки, дев'ять багатоквартирних, дитячий садок, магазини та адміністративні будівлі. В громаді потрощені шість автомобілів. 

Унаслідок ракетного удару в Дніпровському районі був поранений чоловік. Він знаходиться в лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Там виникли дві пожежі, які вже загасили. Також знищені понад 10 вантажних і легкових авто, стільки ж одиниць спеціальної техніки пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин і два автобуси.

"Приліт" також зафіксували по приватному підприємству в Дніпрі. Там понівечені три будівлі.

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