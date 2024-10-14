Нардеп: Рада відхилила все, що блокувало підвищення податків

Парламентарі відхилили всі постанови, які блокували фінальні процедури щодо закону про підвищення податків. Він набуде чинності після підписання спікером та президентом, повідомили нардепи Железняк та Гончаренко.

Верховна Рада України у понеділок, 14 жовтня, відхилила усі 13 постанов, які блокували фінальні процедури для ухваленого законопроєкту №11416-д про підвищення податків, повідомив в дописі у Telegram народний депутат від фракції "Голосу" Ярослав Железняк. Таким чином законодавча ініціатива набуде чинності після підписання спікером парламенту та президентом України.

"Щойно парламент провалив мою постанову, яка блокувала закон про підвищення податків! За - 64. Тепер цей закон буде підписувати спікер і далі він піде на підпис президенту", - написав також нардеп від фракції опозиційної партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Железняк припустив, що підписання спікером та президентом відбудеться найближчими днями. Закон набуде чинності наступного дня після опублікування - "це щонайменше завтра-післязавтра", додав він.

Нові правила оподаткування

Український парламент 10 жовтня схвалив в другому читанні й в цілому законопроєкт №11416-д, що передбачаєістотне збільшення податків. Документ, запропонований урядом, передбачає, що з 1 жовтня військовий збір на зарплати всіх фізичних осіб зросте з 1,5 відсотка до п'яти. З 1 січня 2025 військовий збір так само збільшиться і на інші доходи громадян. Для ФОПів 1, 2 та 4 груп військовий збір становитиме 10 відсотків від мінімальної зарплати, встановленої на перше число звітного місяця (зараз це 800 гривень на місяць), а ФОПи 3 групи сплачуватимуть 1 відсоток від доходу у вигляді військового збору.

Під час слухань було включено норму, що підвищення військового збору не поширюється на зарплати військовослужбовцям. Строк дії оподаткування військовим збором буде діяти до 31 грудня року, в якому буде припинено воєнний стан.

Окрім військового збору, після того, як закон набуде чинності, для банків повернуть підвищений податок на прибуток за ставкою 50 відсотків за 2024-й. Оскільки банки вже сплатили податки за старою ставкою, новий податок діятиме ретроспективно. А з 1 січня 2025 для небанківських установ (окрім страхових компаній) податок на прибуток збільшиться з 18 до 25 відсотків.

Для автозаправних станцій запровадять щомісячні авансові внески з податку на прибуток від 30 до 60 тисяч грн за кожну станцію, залежно від її типу. Сума переплат не буде врахована для зменшення податкових зобов'язань у майбутньому.

Для обмінних пунктів запровадять авансовий внесок з податку на прибуток: 700 євро за кожен пункт обміну у Києві, 600 євро в містах з населенням понад 50 тисяч, і 200 євро для інших населених пунктів. Також зросте мінімальний податок на землю у розмірі 700 гривень і 1400 гривень за гектар.

Опозиція розкритикувала закон, зокрема через те, що в ньому не були враховані пропозиції щодо підняття податків на гральний бізнес, алкоголь та тютюн.

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