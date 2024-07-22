Рада ЄС подовжила на пів року санкції щодо Росії

Європейський Союз (ЄС) подовжив ще на пів року дію санкції ЄС щодо Росії, запроваджених Брюсселем у відповідь на агресію РФ проти України. Відповідне рішення ухвалила в понеділок, 22 липня, Рада ЄС, повідомляється на сайті цього європейського органу.

"Сьогодні Рада (ЄС. - Ред.) продовжила обмежувальні заходи ЄС на тлі триваючих дій Російської Федерації, які дестабілізують ситуацію в Україні, ще на шість місяців - до 31 січня 2025 року. Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Зазначається, що подовжені обмежувальні заходи передбачають широкий спектр секторальних заходів, зокрема, обмеження щодо торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту, а також предметів розкоші. Крім того, до подовженого переліку обмежувальних заходів увійшло ембарго щодо російської нафти, заборона на використання системи SWIFT для низки банків РФ, а також заборона мовлення в Євросоюзі фінансованих Кремлем засобів масової інформації. Крім того, ЄС запровадив і низку заходів, що дозволяють протидіяти обходу санкцій Росією.

Як повідомлялося, у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну з 24 лютого 2022 року Євросоюз загалом погодив і схвалив 14 пакетів санкцій щодо РФ.

ЄС став учасником у Реєстрі збитків в Україні

Так само 22 липня Рада ЄС ухвалила рішення про зміну статусу ЄС в Реєстрі збитків в Україні з асоційованого члена на учасника. Цей крок уже встигла привітати Європейська Комісія. Власне, ще 30 травня цього року Єврокомісія запропонувала Раді ЄС змінити статус ЄС, щоб ще більше посилити зобов'язання ЄС щодо діяльності Реєстру.

"Ставши повноправним учасником, Євросоюз зберігає і посилює свої зобов'язання щодо забезпечення того, що усі порушення міжнародного права, вчинені Росією, будуть належним чином відшкодовані. Зміна статусу також сприяє фінансовій стабільності Реєстру, оскільки Євросоюз зобов'язується здійснювати обов'язковий щорічний фінансовий внесок", - пояснюється у повідомленні Єврокомісії.

Реєстр збитків слугує для обліку доказів та інформації щодо вимог про відшкодування збитків, спричинених руйнуваннями, втратами чи травмами, що виникли у зв'язку з агресивною війною Росії проти України. Він має на меті забезпечити повне та ефективне відшкодування збитків Україні та її народу.

Реєстр був створений Радою Європи 12 травня 2023 року, наразі до нього приєдналися 43 держави та сам ЄС, включно з 26 державами-членами блоку.