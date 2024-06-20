Згоди досягнуто: в ЄС домовились про нові санкції щодо РФ

Посли ЄС погодили 14-пакет санкцій щодо Росії, які є відповіддю на її агресію щодо України. Про досягнення згоди щодо "потужного і значного" пакета обмежувальних заходів повідомила у четвер, 20 червня, Бельгія, яка головує в Раді Європейського Союзу.

"Цей пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив існуючих санкцій шляхом усунення лазівок", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Х.

Чиновники з 27 країн ЄС обговорювали пакет санкцій понад місяць. Йшлося про те, що заходи мають передбачати заборону на перевалку російського скрапленого природного газу (СПГ) та план притягнення до відповідальності операторів ЄС за порушення санкцій їхніми дочірніми компаніями та партнерами у третіх країнах. Однак певних час ухвалення нового пакета обмежувальних заходів блокувала Німеччина. За даними джерел Reuters, вона висловила заперечення щодо пункту про відповідальність дочірніх компаній через його потенційний вплив на промисловість ФРН.

Напередодні увечері агенція з посиланням на джерела повідомила, що Німеччина й далі блокує ухвалення пакета, попри вилучення пункту, який Берлін вважав проблемним. Йдеться про положення статті 12G було, яке вилучене в компромісному тексті, розісланому державам-членам незадовго до зустрічі послів у середу пізно ввечері. Вилучений пункт був розширенням так званого "положення про відсутність Росії" на дочірні компанії та партнерів в третіх країнах для посилення боротьби з "тіньовим експортом" підсанкційних товарів до РФ.

ЄС постійно посилює санкції проти Москви у зв'язку з її повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році, але його зусилля підриваються обходом санкцій через треті країни.