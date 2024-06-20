ЗМІ: ФРН знову затримала погодження пакета санкцій щодо РФ

Німеччина й далі блокує пакет санкцій попри вилучення пункту про відповідальність компаній за "тіньовий експорт" російських товарів. Посли країн ЄС продовжать дебати в четвер.

Країни ЄС не змогли узгодити 14-й пакет санкцій щодо Росії, повідомила агенція Reuters з посиланням на дипломатів ЄС. За її даними, Німеччина й далі блокує ухвалення пакета, попри вилучення пункту, який Берлін вважав проблемним. Посли продовжать дебати щодо ухвалення подальших обмежувальних заходів в четвер, 20 червня.

Чиновники з 27 країн ЄС обговорювали пакет санкцій понад місяць. Нові заходи передбачають заборону на перевалку російського скрапленого природного газу (СПГ) та план притягнення до відповідальності операторів ЄС за порушення санкцій їхніми дочірніми компаніями та партнерами у третіх країнах.

За словами дипломатів і джерела, знайомого з цим питанням, вагання Німеччини були частково пов'язані з внутрішніми розбіжностями між міністерством закордонних справ і канцелярією канцлера.

За словами джерела Reuters, положення статті 12G було вилучено в компромісному тексті, розісланому державам-членам незадовго до зустрічі послів у середу пізно ввечері. Вилучений пункт був розширенням так званого "положення про відсутність Росії" на дочірні компанії та партнерів в третіх країнах для посилення боротьби з "тіньовим експортом" підсанкційних товарів до РФ. Джерела Reuters зазначили, що Німеччина висловлювала заперечення щодо пункту про юридичну відповідальність компаній в ЄС за дії дочірніх компаній і партнерів в третіх країнах через його потенційний вплив на промисловість ФРН.

ЄС постійно посилює санкції проти Москви у зв'язку з її повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році, але його зусилля підриваються обходом санкцій через треті країни.

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