Путін звільнив російських послів в Естонії та Латвії

Днями Естонія наказала покинути до 29 березня країну раднику посольства РФ Олександру Савінову. Це рішення мотивували тим, що він "брав безпосередню й активну участь у підриві безпеки та конституційного ладу Естонії, поширенні пропаганли, що виправдовує військові дії Росії та займався розколом суспільства Естонії".
Як ЗСУ воюють естонськими гаубицями
Москва ще в січні оголосила про зниження рівня дипломатичних відносин з Естонією до тимчасового повіреного у відповідь на дворазове скорочення чисельності російського посольства в Таллінні. Влада Естонії пояснила свій крок наміром забезпечити паритет із кількістю працівників естонського посольства в Москві. У Кремлі звинуватили Таллінн у "тотальній русофобії" та "культивуванні ворожості". Тоді ж естонського посла зобов'язали покинути Росію, а російського - Естонію.