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Володимир ПутінФото: Gavriil Grigorov/Russian Presidential Press and Information Office/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Путін звільнив російських послів в Естонії та Латвії

Євген Жуков
2 год. тому

Крім звільнення послів Росії в Ризі та Таллінні, Москва оголосила, що вишле з країни радника естонського посольства.

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Президент РФ Володимир Путін звільнив російських послів в Естонії та Латвії. Укази про звільнення Володимира Ліпаєва в Таллінні та Михайла Ваніна в Ризі опубліковані в п'ятницю, 31 березня.

Своює чергою міністерство закордонних справ РФ викликало сьогодні естонську тимчасову повірену та заявило їй, що у відповідь на оголошення Таллінном працівника російського посольства персоною нон ґрата вишлють з Росії естонського дипломата аналогічного рівня.

Днями Естонія наказала покинути до 29 березня країну раднику посольства РФ Олександру Савінову. Це рішення мотивували тим, що він "брав безпосередню й активну участь у підриві безпеки та конституційного ладу Естонії, поширенні пропаганли, що виправдовує військові дії Росії та займався розколом суспільства Естонії".

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Москва ще в січні оголосила про зниження рівня дипломатичних відносин з Естонією до тимчасового повіреного у відповідь на дворазове скорочення чисельності російського посольства в Таллінні. Влада Естонії пояснила свій крок наміром забезпечити паритет із кількістю працівників естонського посольства в Москві. У Кремлі звинуватили Таллінн у "тотальній русофобії" та "культивуванні ворожості". Тоді ж естонського посла зобов'язали покинути Росію, а російського - Естонію.

На знак солідарності з Естонією Латвія також оголосила, що з 24 лютого (річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну. - Ред.) рівень дипломатичних відносин із Росією буде знижений, а російський посол має покинути країну.

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