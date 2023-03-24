Естонія висилає дипломата РФ, зокрема, через пропаганду

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Російської Федерації і вручило дипломатичну ноту про оголошення співробітника посольства з дипломатичним статусом персоною нон ґрата. Про це у п'ятницю, 24 березня, повідомляється на сайті міністерства закордонних справ Естонії. Водночас в МЗС не уточнили, кого саме висилають з країни.

Своє рішення у зовнішньополітичному відомстві країни пояснили тим, що діяльність цього російського дипломата в Естонії суперечила Віденській конвенції про дипломатичні зносини. Він зобов'язаний покинути Естонію не пізніше 29 березня.

"Цей дипломат брав безпосередню й активну участь у підриві безпеки та конституційного ладу Естонії, поширенні пропаганди, що виправдовує військові дії Росії та займався розколом суспільства Естонії", - зазначили в МЗС Естонії.

РФ та Естонія знизили дипломатичні відносини між собою

Наприкінці січня Естонія та РФ оголосили про взаємну висилку послів країн. Таке рішення Таллінн ухвалив у відповідь на дії Москви, зазначивши, що країна дотримується принципу паритетності у двосторонніх відносинах.

Кремль у своє чергу аргументував висилку естонського посла відповіддю на "новий недружній крок Естонії, спрямований на радикальне скорочення чисельного складу російського посольства в Таллінні" до 1 лютого. МЗС Естонії наказало Росії скоротити кількість співробітників свого посольства - до восьми дипломатів (замість 21) і 15 членів адміністративного, технічного і обслуговуючого персоналу (замість 23).

На знак солідарності з Естонією міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс також наказав послу Росії в Ризі покинути країну до 24 лютого (річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. - Ред.), знизивши дипломатичні відносини з Москвою.