Путін і Лукашенко домовилися про єдиний ринок нафти й газу

Президенти Росії й Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися про об'єднання ринків газу, нафти, а також ринку електроенергії. Про це в четвер, 9 вересня, повідомив Володимир Путін за підсумками зустрічі зі своїм білоруським колегою у Москві.

"Досягнуто домовленості й щодо дуже чутливих для білоруської сторони питань, пов'язаних із ціноутворенням на російські енергоносії. За підсумками тривалих дискусій вдалося виробити взаємоприйнятні підходи щодо газової тематики. Ціна для Білорусі на російський природний газ на 2022 рік збережеться на рівні поточного року. При цьому до 1 грудня 2023 року буде підписано документ зі створення об'єднаного ринку газу в рамках Союзної держави", - сказав Путін на спільній пресконференції, цитує "Інтерфакс".

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"Крім того, передбачено укладення договору про об'єднання ринків нафти та нафтопродуктів, а також договору про єдиний ринок електроенергії", - додав Путін.

Узгоджено майже 30 програм інтеграції

Також Путін повідомив, що на переговорах з білоруським лідером були узгоджені 28 програм щодо подальшого поглиблення інтеграційних процесів між двома країнами.

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"Сьогодні хотів би із задоволенням зазначити, що узгоджені всі 28 програм", - сказав Путін. "Мова йде про 28 так званих союзних програм, які націлені на уніфікацію законодавства Росії та Білорусії в різних галузях економіки, на вирівнювання умов діяльності суб'єктів господарства двох країн, побудова єдиних фінансових і енергетичних ринків, транспортного простору, формування та реалізацію загальної промислової та сільськогосподарської політики", - пояснив Путін.

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