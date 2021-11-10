Путін за спиною Лукашенка: що кажуть у ФРН про роль Росії у міграційній кризі

На тлі загострення міграційної кризи на східному кордоні Євросоюзу у Брюсселі 9 листопада заявили про підготовку нових санкцій щодо Мінська. На кордоні Польщі та Білорусі тисячі мігрантів продовжують спроби прорватися на територію ЄС. Тим часом у Німеччині, куди прагнуть біженці з Іраку, Афганістану та інших країн, набирає обертів дискусія про те, хто винен і що робити у цій ситуації.

Нинішню кризу за масштабами не можна порівняти з подіями 2015 року, коли Німеччина прийняла сотні тисяч мігрантів, хоча кадри колон людей, які переважно складаються з молодих чоловіків і прямують у бік кордону, схожі. Зараз Берлін має слабші позиції - старий уряд канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) готується піти, а новий поки що не створено. Крім того, головна увага влади прикута до чергової хвилі епідемії коронавірусу.

Німецькі політики щодо допомоги Путіна Лукашенку

У висловлюваннях політиків та публікаціях ЗМІ дедалі частіше згадується Росія як головний союзник білоруського правителя Олександра Лукашенка. Нинішнє загострення відбувається на тлі підписання угод про подальшу інтеграцію РФ та Білорусі в рамках союзної держави. "Правитель у Мінську веде за допомогою Росії цинічну гру", - заявив 9 листопада в інтерв'ю агентству dpa депутат Бундестагу Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), який вважається одним із основних претендентів на посаду голови консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС). Мерц вважає, що "біженців, схоже, цілеспрямовано доставляють до польського кордону та заохочують до нелегального переходу".

Читайте також: Глава МЗС Німеччини: Лукашенко розкручує небезпечну спіраль

Подібним чином висловився і федеральний міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер (Horst Seehofer), член Християнсько-соціального союзу (ХСС), сестринської партії ХДС у Баварії. В інтерв'ю газеті Bild, опублікованому 9 листопада, він заявив: "Ми маємо допомогти польському уряду у встановленні порядку на зовнішньому кордоні. Це взагалі-то справа Єврокомісії, і я закликаю її вжити заходів. Усі країни ЄС мають згуртуватися, оскільки Лукашенко за підтримки президента Росії Володимира Путіна використовує людські долі, щоб дестабілізувати Захід".

Євродепутат від Зелених відповів МЗС РФ

З Москви та Мінська того ж дня надійшло повідомлення про те, що Путін і Лукашенко обговорили телефоном ситуацію з мігрантами на кордоні. Подробиці не наводяться. Москва досі поводилася стримано, якщо не брати до уваги висловлювань МЗС РФ, чия представниця Марія Захарова поклала на Захід, і зокрема на саму Польщу, провину за події на білорусько-польському кордоні. Вона нагадала про участь Варшави в операції США та їхніх союзників в Іраку та запропонувала Польщі пропустити на свою територію "вдячних іракців".

На слова Захарової відреагував у Twitter член Європарламенту та впливовий політик німецьких Зелених Райнгард Бютікофер (Reinhard Bütikofer): "Російське МЗС недвозначно говорить: Російська Федерація повністю підтримує гібридну агресію проти Польщі". Про те, що "стратегія Лукашенка підтримується Москвою і її може бути використано і самою Росією", раніше заявляла депутатка Бундестагу від Вільної демократичної партії (ВДП) Рената Альт (Renata Alt).

Міграційну кризу обговорять у Бундестазі

Однопартієць Бютікофера, колишня депутатка Бундестагу від Зелених Марі-Луїзе Бек (Marie-Louise Beck) в інтерв'ю телерадіокомпанії WDR висловилася ще жорсткіше: "Проблема в тому, що в Польщі склалася надзвичайно вибухонебезпечна ситуація. Ця країна незадоволена Європейським Союзом і деякими його законами, зокрема, його політикою щодо прийому біженців, і саме в цю точку б'є зараз Лукашенко, за спиною якого стоїть Кремль. Мета - підірвати Польщу". Бек припустила, що мета, можливо, полягає в тому, щоб "добитися виходу Польщі з ЄС і тим самим підірвати єдність Європейського Союзу. Адже ми знаємо, що російські гроші брали участь у кампанії Brexit, щоб вибити Великобританію з ЄС."

Читайте також: Намети на кордоні із Польщею. Що змінилося у білоруському прикордонні

Як поводитися далі з Білоруссю? Фракція ХДС/ХСС у Бундестазі закликає уряд Німеччини домагатися на рівні ЄС санкцій проти авіакомпаній, які займаються перевезеннями мігрантів. Це випливає з документа, який планується обговорити в Бундестазі в четвер, 11 листопада. Там же, за даними агентства dpa, пропонується врахувати залежність Білорусі від Росії, зокрема, щодо "організованої державою контрабанди мігрантів".

Ключ для вирішення проблеми лежить у Кремлі?

У німецьких ЗМІ лунає думка, що ключ до вирішення проблеми лежить у Москві. "Путін спостерігає за тим, що коїться в Білорусі, і його це влаштовує, - сказав московський кореспондент інформаційного телеканалу Welt Крістоф Ваннер (Christoph Wanner). - Я гадаю, що єдиний вихід із цієї кризи можна знайти в Москві, ключ для вирішення проблеми лежить у Кремлі. Я вважаю, що Європейському Союзу слід прагнути діалогу з Путіним, оскільки ніхто, крім нього, не може приструнити Лукашенка".

"Першим адресатом якихось заходів у відповідь (санкцій) має бути Білорусь, але не обов'язково Росія, - зазначив у розмові з DW колишній посол Німеччини в Росії Ернст-Йорґ фон Штудніц (Ernst-Jörg von Studnitz). - Росія хоч і стоїть за спиною у Білорусі і, можливо, у Путіна є певний інтерес в ослабленні, якщо не сказати, дестабілізації ЄС. Але не маючи чітких доказів залучення РФ до цієї історії, ЄС зіграв би Путіну на руку, зробивши проти Москви якісь кроки". Колишній дипломат вважає, що спроби публічно погрожувати Росії санкціями "ні до чого не призведуть". Більш перспективними він вважає переговори з Москвою у довірчій обстановці.

Як поведеться уряд в Берліні, що виконує обов'язки лише до формування нового уряду - питання відкрите. У Єврокомісії заявили, що питання про санкції щодо Росії через міграційну кризу не розглядається.