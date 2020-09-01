 Протести в Білорусі: як студенти борються проти Лукашенка | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.09.2020

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Європа

Протести в Білорусі: як студенти борються проти Лукашенка

Повернувшись з літніх канікул, білоруські студенти поповнили лави протестуючих проти підсумків виборів президента. Як виглядає університетське життя під час політичної кризи - у репортажі DW.

На протестах у Білорусі - велика кількість студентів та молоді

На протестах у Білорусі - велика кількість студентів та молоді

"Думаю, що 90-95 відсотків студентів не підтримує владу", - вважає Віктор, четвертокурсник Мінського державного лінгвістичного університету (МДЛУ). Він - один із студентів вишів, затриманих 2 вересня біля його будівлі під час акції протесту. Такого роду протести, учасники яких домагаються відставки з посади президента Олександра Лукашенка і проведення нових виборів, не вщухають в Білорусі з 9 серпня. Повернувшись з літніх канікул, до них приєдналися тисячі студентів. Про їхні настрої і ситуацію у ВНЗ країни - репортаж DW на прикладі МДЛУ.

Новий навчальний рік: затримання студентів в фойє

14 вересня в Мінському лінгвістичному університеті знову з'явилися люди у формі - виш уклав договір з департаментом охорони МВС Партизанського району Мінська. Його співробітники тепер забезпечуватимуть підтримання громадського порядку на всій території ВНЗ. Крім того, в МДЛУ стали запроваджувати пропускний режим - "з метою забезпечення безпечного функціонування вишу і в зв'язку з численними проханнями батьків, співробітників і студентів", пояснив ректорат.

ОМОН затримував студентів тут - прямо в фойє вишу

ОМОН затримував студентів тут - прямо в фойє вишу

Тим часом студенти та викладачі МДЛУ, в якому сьогодні навчаються понад сім тисяч осіб, майже щодня виходять на акції протесту проти підсумків президентських виборів. Найгучніша акція, 2 вересня, закінчилася затриманнями її учасників, а через два дні спецпризначенці міліції (ОМОН) жорстко затримували студентів вже в фойє університету. Перед цим вони заспівали "Марсельєзу" і кілька разів проскандували "Живе Білорусь!". Після інциденту ректор МДЛУ Наталя Баранова заявила, що шкодує про те, що трапилося.

Викладачі вишу підтримали студентів

"Думаю, після того, що сталося в нашому університеті, протестна хвиля буде тільки наростати, - розповідає студент четвертого курсу Віктор. - Виходимо не тільки ми, а й наші викладачі, батьки, колишні студенти". У самого Віктора, який провів у РУВС кілька годин (за його словами, не було жодного насильства, все пройшло "більш-менш культурно"), рішучість і далі протестувати не зникла. "Практично одразу після того, як мене відпустили з РУВС, я опинився на мітингу біля гуртожитку. Залишатися осторонь від цього просто неможливо", - каже він.

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Жорстке затримання студентів прямо в фойє вишу обурило багатьох їхніх викладачів, які записали спеціальне відеозвернення. У ньому педагоги засудили дії силовиків і підтримали своїх вихованців: "Ми вимагаємо звільнення всіх політв'язнів. Ми вимагаємо порушення кримінальних справ за фактами злочинів проти людяності. Ми закликаємо адміністрацію університету притягнути до відповідальності всіх тих, хто допустив протиправні дії щодо наших студентів". Під відеозверненням підписалися 140 викладачів МДЛУ.

"Ми не могли байдуже дивитися на те, що відбувалося в перший навчальний тиждень, коли відбувалися затримання, - пояснює викладач МДЛУ Олена Руда. - Ми знали, на що йдемо, що можуть бути якісь санкції, але нам було важливо підтримати студентів і висловитися з цього приводу". Руда зазначає, що ситуація в країні, безумовно, впливає на навчальний процес: "Деякі студенти прагнуть висловити свою позицію, хочуть діалогу з викладачем. Деякі мовчать, деякі - і таких, напевно, більшість - просто бояться. Наприклад, 1 вересня до мене не прийшла ціла група, тому що вони бачили жорсткі затримання і просто побоялися. Багатьох студентів, зокрема і старшокурсників, після занять зустрічали батьки".

Студенти МДЛУ

Студенти МДЛУ

Протести студентів тривають

Проти студентів, що беруть участь у протестах, виш поки що не застосував жодних санкцій. "Ректор тільки сказала, що наш університет - це не місце для висловлювання своїх політичних поглядів, - продовжує Віктор. - Погроз, що мене можуть виключити, не було. Думаю, наш ректор відреагувала досить м'яко в порівнянні з тим, що відбувається в інших університетах". Що стосується навчального процесу, то, за висловом Віктора, заняття йдуть як зазвичай: "Спочатку ми обговорювали варіант бойкоту навчання, але прийшли до висновку, що це неправильно".

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Побічно на користь цього твердження свідчить той факт, що студенти масово пишуть заяви про вихід із провладного Білоруського республіканського союзу молоді (БРСМ). "Багато заяв навіть від тих, хто ніколи в союзі і не перебував. Зі студентської профспілки теж виходять", - ділиться другокурсниця Олена (ім'я змінено на прохання співрозмовниці).

Дівчина впевнена, що акції протесту, які проходять в МДЛУ, навчанню не заважають: "Заняття проходять як зазвичай. На перервах, звичайно, обговорюємо те, що відбувається, або збираємося, щоб постояти з прапорами або заспівати якусь пісню. Думаю, ми все робимо правильно, підключаються нові люди. Знаю, що протести проходять і в гуртожитку, хлопці збираються в студентському дворику".

Ще 1 вересня студенти вишу створили чат, в якому обговорюють акції протесту. У ньому зараз майже дві тисячі осіб. "Кожен день з'являється план дій, наприклад про те, що в певний час виходимо в фойє і співаємо якусь пісню. В чаті є і викладачі", - додає Олена.

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Підтримати МДЛУ приходили і студенти інших столичних вишів (їх у Мінську загалом понад 30). Акції солідарності організовують майже у всіх навчальних закладах. Виняток - виші, які підпорядковуються силовим відомствам. Які настрої панують серед їхніх курсантів, достовірно невідомо. Спілкуючись зі студентами МДГУ, попри всі докладені зусилля, кореспондентка DW так і не змогла знайти серед них тих, хто підтримує нинішню білоруську владу.

Дивитись відео 00:56

Затримання студентів у Мінську (01.09.2020)

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  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

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    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

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    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


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