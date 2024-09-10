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Прокурор і слідчі МКС відвідали у Києві "Охматдит"

Ольга Журавльова
10 вересня 2024 р.

На місці атаки РФ по "Охматдиту" Карім Хан отримав від генпрокурора України дані про причетного до удару. МКС раніше вже видав ордер на його арешт за обстріли енергоінфраструктури України.

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На місці атаки по "Охматдиту", 8 липня 2024
На місці атаки по "Охматдиту", 8 липня 2024Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС)  Карім Хан  та керівниця розслідуваннями злочинів, вчинених в Україні, від МКС Бренда Голліс у вівторок, 10 вересня, відвідали у Києві дитячу лікарню "Охматдит", яка постраждала від ракетного удару РФ 8 липня.

"Злочини проти дітей та напади на цивільну інфраструктуру - ключові пріоритети", - повідомили на сторінці МКС в соцмережі Х.

Названо ім'я генерала, який командував ударом по "Охматдиту"

Під час спільної пресконференції біля "Охматдиту" представники генпрокуратури та Служби безпеки України заявили про встановлення особи російського генерала, який командував ракетним ударом по корпусу лікарні.

"Ним виявився генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який на той час обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил Росії, а згодом, після завдання зазначеного удару, був підвищений на посаді та призначений командувачем військово-повітряних сил РФ", - повідомили у СБУ.

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Кобилашу оголосили заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Міжнародний кримінальний суд вже розслідує провадження щодо нього та у березні 2024 року видав ордер на арешт Кобилаша за обстріли енергетичної інфраструктури України, розповіли в СБУ.

Обстріл "Охматдиту": що встановило українське слідство

Як встановило розслідування, за наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 9:15 російський бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС випустив по дитячій лікарні ракету Х-101.

За словами заступника голови СБУ Сергія Наумюка,обстріл "Охматдиту"  здійснила 22-а гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія дальньої авіації повітряно-космічних військ РФ. Встановлено, що російський літак піднявся у повітря з аеродрому поблизу російського міста Оленєгорськ, а запуск ракети здійснив над Саратовською областю РФ на відстані майже 600 км від кордону України. З території Росії Х-101 увійшла в повітряний простір України в районі Чернігівщини і почала маневрувати, постійно змінюючи траєкторію польоту через території чотирьох областей. "Це свідчить, що ракета була запрограмована для максимального "обходу" української ППО і подальшого влучання в медзаклад", - кажуть в СБУ.

Приблизно о 10:45 російська Х-101 влучила у відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих та хронічних інтоксикацій  "Охматдиту".

Унаслідок обстрілу загинуло дві людини, серед яких дитяча лікарка та дідусь однієї з пацієнток. Ще 35 осіб отримали поранення, з них дев'ятеро дітей.

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