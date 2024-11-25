Справа Пеліко: ґвалтівнику загрожує 20 років ув'язнення

Представник сторони обвинувачення у справі про зґвалтування Жизель Пеліко - прокурорка Лор Шабо - вимагає 20 років ув'язнення для головного обвинуваченого - колишнього чоловіка жертви Домініка Пеліко. Відповідну вимогу прокурор озвучив у понеділок, 25 листопада, під час процесу в Авіньйоні. Шабо заявив, що Пеліко несе повну відповідальність за свої злочини.

"20 років життя - це не ніщо, - сказала прокурорка Лор Шабо, яку цитує агенція dpa. - Це одночасно і багато, і мало, враховуючи серйозність злочинів, які були скоєні і повторювалися".

Десятки чоловіків причетні до зґвалтування Жизель Пеліко

Домінік Пеліко визнав у суді скоєння сексуального насильства проти своєї тодішньої дружини Жизель. Сама Жизель Пеліко підрахувала, що її зґвалтували близько 200 разів протягом майже десяти років. Окрім її колишнього чоловіка, який для злочинних дій накачував її препаратами, насамперед снодійним, на лаві підсудних опинилися 50 інших чоловіків - більшість з них також звинувачуються у зґвалтуванні за обтяжувальних обставин. Слідчі підозрюють, що до злочинів причетні ще близько десятка чоловіків, але їхні особи не встановлені.

Прокурорка Шабо зазначила, що сам Пеліко визнав у суді, що діяв без згоди дружини, щоб підкорити емансиповану жінку, як він саме це пояснив. Для нього не існувало жодних меж, навіть родинних зв'язків.

Слідчі також знайшли в будинку обвинуваченого Пеліко фотографії його дочки й невісток в оголеному вигляді, які нібито були зроблені без їхнього відома. Донька побоюється, що батько також міг накачувати її наркотиками та вчиняти над нею насильство. Однак головний обвинувачений кілька разів заперечував це в суді. Натомість прокурорка поставила під сумнів його щирість.

Масові акції протесту на тлі процесу

Нагадаємо, 23 листопада десятки тисяч людей у Франції вийшли на демонстрації проти насильства над жінками. Протести пройшли в Парижі, Бордо, Марселі, Ліллі та інших містах. Акції відбулися за два дні до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, який щорічно відзначають 25 листопада.

За даними французьких префектур, по всій країні в акціях узяли участь щонайменше 20 тисяч осіб, організатори заявили про 100 тисяч учасників. Акції протесту організували понад 400 організацій та відомих особистостей. Об'єднання закликали змінити нинішнє "фрагментарне і неповне" законодавство у сфері захисту від насильства.

Сама Жозель Пеліко наполягла на тому, що процес був відкритим для громадськості.