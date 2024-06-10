  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Пріцкер: Пріоритетами підтримки Києва є енергобезпека та ППО

Дмитро Шварц
10 червня 2024 р.

Енергобезпека та системи ППО є пріоритетними напрямами в підтримці Києва, заявила спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

https://p.dw.com/p/4gskK
Володимир Зеленський та Пенні Пріцкер, жовтень 2023 року
Володимир Зеленський та Пенні Пріцкер (п) у жовтні 2023 рокуФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance

Енергетична безпека та системи протиповітряної оборони (ППО) є пріоритетними напрямами в підтримці України. Про це у понеділок, 10 червня, заявила спеціальна представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкеру Берліні під час форуму Німецького фонду Маршалла США (GMF) напередодні Ukraine Recovery Conference.

"Не може бути економічного процвітання без безпеки, а безпека дає змогу запустити економіку та інвестування. У найближчому майбутньому Україні потрібно буде більше систем ППО. Електроенергія - це надзвичайна необхідність. Нині це найвищий пріоритет, але це не означає, що ми маємо фокусуватися лише на цьому. Глобальна спільнота має зосередитися на підтримці України, і ми повинні підтримувати більше ніж один напрям одночасно", - зазначила вона.

За словами Пріцкер, енергетична безпека і ППО є найважливішими компонентами для підтримки економіки та інвестиційного клімату в Україні. США вже спрямували 824 мільйони доларів для розв'язання проблем в енергетичній галузі, з якими зіткнулася Україна, зазначила спецпредставник.

Читайте також: Зеленський анонсував посилення ППО та артилерії завдяки партнерам

Пріцкер також наголосила, що проєкти відновлення розпочинаються з локального лідерства і можливості визначити ідеї та напрями, які потребують підтримки. Уряд США допомагає Україні створити основу для пріоритезації проєктів і розподілу ресурсів на місцевому рівні, наголосила вона.

Крім того, важливим напрямом залишається управління ризиками в проєктах відновлення. "Нам потрібні інструменти управління ризиками. Компанії не інвестуватимуть без страхування, тож на конференції ми оголосимо про розширення різних інструментів управління ризиками", - повідомила Пріцкер.

Віцеканцлер ФРН про ППО і снаряди для України в інтерв'ю DW

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Київ під час аварійних відключень світла, листопад 2022 року

Шмигаль: Уряд сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні

Шмигаль: Уряд сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні

Кабмін може скасувати ввізне мито та ПДВ на енергообладнання. У Центрі досліджень енергетики радять українцям звикати до постійних відключень протягом тривалого часу.
Конфлікти3 червня 2024 р.
Пожежник гасить вогонь після удару армії РФ по друкарні в Харкові, 23 травня 2024 року

Відбудова України: Берлін готує велику конференцію для нагальної допомоги Києву

Відбудова України: Берлін готує велику конференцію для нагальної допомоги Києву

Армія РФ знищує енергетичну інфраструктуру України. Напередодні конференції з відбудови України нагальним стало питання ремонту енергооб'єктів.
Конфлікти28 травня 2024 р.
Лампи розжарення (символічне фото)

Літні відключення світла - репетиція зимових блекаутів?

Літні відключення світла - репетиція зимових блекаутів?

Через наслідки російських атак на українську енергетику економія електроенергії буде частиною повсякденного життя українців в наступні роки, кажуть в уряді. Експерти закликають уже готуватися до важкої зими.
Економіка4 червня 2024 р.