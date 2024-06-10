Пріцкер: Пріоритетами підтримки Києва є енергобезпека та ППО

Енергобезпека та системи ППО є пріоритетними напрямами в підтримці Києва, заявила спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Енергетична безпека та системи протиповітряної оборони (ППО) є пріоритетними напрямами в підтримці України. Про це у понеділок, 10 червня, заявила спеціальна представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкеру Берліні під час форуму Німецького фонду Маршалла США (GMF) напередодні Ukraine Recovery Conference.

"Не може бути економічного процвітання без безпеки, а безпека дає змогу запустити економіку та інвестування. У найближчому майбутньому Україні потрібно буде більше систем ППО. Електроенергія - це надзвичайна необхідність. Нині це найвищий пріоритет, але це не означає, що ми маємо фокусуватися лише на цьому. Глобальна спільнота має зосередитися на підтримці України, і ми повинні підтримувати більше ніж один напрям одночасно", - зазначила вона.

За словами Пріцкер, енергетична безпека і ППО є найважливішими компонентами для підтримки економіки та інвестиційного клімату в Україні. США вже спрямували 824 мільйони доларів для розв'язання проблем в енергетичній галузі, з якими зіткнулася Україна, зазначила спецпредставник.

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Пріцкер також наголосила, що проєкти відновлення розпочинаються з локального лідерства і можливості визначити ідеї та напрями, які потребують підтримки. Уряд США допомагає Україні створити основу для пріоритезації проєктів і розподілу ресурсів на місцевому рівні, наголосила вона.

Крім того, важливим напрямом залишається управління ризиками в проєктах відновлення. "Нам потрібні інструменти управління ризиками. Компанії не інвестуватимуть без страхування, тож на конференції ми оголосимо про розширення різних інструментів управління ризиками", - повідомила Пріцкер.