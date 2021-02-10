Президент Німеччини закликав багаті країни поділитися вакцинами

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) звернувся до багатих держав із закликом поділитися частиною своїх доз вакцин від коронавірусу із біднішими країнами.

Виступаючи у понеділок, 22 лютого, під час спільної віртуальної пресконференції з генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Адханомом Гебреєсусом, Штайнмаєр зазначив: "Це - непросто, але це питання людяності і питання наших власних стандартів, за якими ми хочемо, щоб нас вимірювали", цитує інформагентство dpa

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За словами президента Німеччини, у найближчі тижні й місяці спостерігатиметься, як і раніше, нестача вакцини. "Чим швидше також і ми в Німеччині та в Європі будемо готові відмовитися від частини зарезервованих для нас вакцин, тим швидше ми зможемо стримати інфекцію у всьому світі", - запевнив Штайнмаєр. Тому, на його думку, такий крок і в інтересах багатих держав.

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Як наголосив Штайнмаєр, успішне співробітництво країн у питанні розповсюдження вакцин, тестів і ліків стане "лакмусовим папірцем міжнародної солідарності". Він вказав також на те, що окремі країни у разі браку солідарності можуть використати цей вакуум для просування своїх геополітичних інтересів, маючи на увазі, вочевидь, Росію та Китай.

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Раніше президент Франції Еммануель Макрон вже виступав за те, щоб багаті країни якомога швидше передали чотири-п'ять відсотків від запасів своїх вакцин біднішим країнам. Штайнмаєр повідомив у виступі, що на даний час уряди обговорюють питання кількості і графік.

Тим часом гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заначив, що виділення багатими державами коштів на боротьбу з пандемією у всьому світі є важливим, однак воно втрачає сенс, якщо ці держави повністю скуповують усі запаси вакцин. Він закликав уряди розвинених країн при переговорах з виробниками щодо додаткових партій вакцин враховувати і потреби глобальної ініціативи COVAX.

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