Штайнмаєр: Пандемія COVID-19 - тест для міжнародної солідарності

Президент Німеччини Франк Вальтер-Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) назвав пандемію COVID-19 "лакмусовим папірцем міжнародної солідарності та світової співпраці у науці та політиці". Про це він заявив у своїй промові, яку зачитали під час вручення Премії миру німецьких книготорговців в останній день Франкфуртського книжкового ярмарку в неділю, 18 жовтня.

Штайнмаєр зазначив, що найкращим чином його слова ілюструє питання щодо справедливого розподілу вакцини від коронавірусу у світових масштабах. На цьому тлі пошук глобальної справедливості не можна припиняти за жодних обставин, додав він.

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Нобелівський лауреат і поборник "світової справедливості"

За словами президента Німеччини, цьогорічний лауреат Премії миру німецьких книготорговців, індійський економіст Амартія Сен є найкращим "керівником експедиції" у пошуках такої справедливості. Вчений, впевнений Штайнмаєр, є "громадянином світу" та "моральним орієнтиром".

"Хто ще міг заслужити цю відзнаку, окрім людини, чия робота при всій її інтелектуальній блискучості виділяється єдиним - людяністю", - заявив президент ФРН, цитує агентство новин AFP. Він додав, що написані лауреатом премії твори були передусім спрямовані проти нерівності і несправедливості у цьому світі.

Сен відомий світу передусім як лауреат Нобелівської премії з економіки. Він отримав її у 1998 році "за внесок в економічну теорію добробуту" в країнах, що розвиваються.

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Вручення премії без Штайнмаєра і самого лауреата

Слід зазначити, що на церемонії вручення премії не було ані президента Німеччини, ані Сена. Штайнмаєр напередодні оголосив, що змушений піти на самоізоляцію і працюватиме вдома, адже у його особистого охоронця було виявлено коронавірус. При цьому тест самого Штайнмаєра виявився негативним. Його промову під час церемонії зачитав актор Бургарт Клауснер (Burghart Klaußner).

Індійський економіст також не зміг приїхати до Франкфурта і за допомогою відеозв'язку підключився до церемонії нагородження з Бостона.

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