Президент Ізраїлю дав Бені Ганцу ще 48 годин на формування уряду

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін подовжив мандат лідера опозиційного блоку "Кахоль-Лаван" Бені Ганца на формування уряду. Згідно з мандатом, уряд має бути сформовано протягом 48 годин, його дія закінчиться з настанням четверга, 16 квітня, тобто опівночі за місцевим часом.

У вівторок уже відбулися переговори про формування уряду між двома опонентами - чинним прем'єр-міністром і главою партії "Лікуд" Біньяміном Нетаньяху та лідером опозиційного блоку "Кахоль-Лаван" Бені Ганцом. Їхні переговори досягли значного прогресу, повідомили в обох партіях. Утім, деталі зустрічі невідомі.

Раніше Ганц виступав проти коаліції з Нетаньяху через корупційний процес проти чинного прем'єра. Однак на тлі кризи, спричиненої новим коронавірусом, політик змінив свою позицію. Таке рішення Ганца вже розкритикували його союзники, внаслідок чого вони відкололися від блоку, яким кілька партій спільно йшли на вибори. Критики звинувачують його у порушенні центральної передвиборчої обіцянки - усунути Нетаньяху від влади.

Згідно з даними ЗМІ, основним питанням під час переговорів була вимога "Лікуд" Нетаньяху на право вето під час призначення суддів. Також Нетаньяху хотів гарантувати, що Верховний Суд не зможе відмовити йому в посаді глави уряду через звинувачення у корупції.

Під приводом кризи внаслідок COVID-19, початок судового процесу над Нетаньяху щодо звинувачень у корупції відклали із середини березня до 24 травня. Генеральна прокуратура звинуватила Нетаньяху у шахрайстві та хабарництві. Його підозрюють у спробі впливати на ЗМІ, а також закидають підписання нібито шахрайських угод з компаніями та прийняття розкішних подарунків у ​​відповідь на політичні прихильності. Глава уряду відкинув усі звинувачення.

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Якщо до завершення нинішнього терміну чинності мандата угоду не підпишуть, то Рівлін прохатиме ізраїльський парламент - Кнесет - висунути іншого кандидата, якому можна буде вручити мандат на формування уряду, застеріг Рівлін.

Нагадаємо, Ізраїль уже більше року переживає політичну кризу через неможливість формування урядової більшості. Проведені 2 березня парламентські вибори стали третіми впродовж року.