Президія СДПН підтримує розміщення ракет США в Німеччині

Президія Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) виступила на підтримку розміщення на території країни далекобійних озброєнь США. Про це в понеділок, 12 серпня, повідомили агентство dpa і журнал Der Spiegel із посиланням на документ, ухвалений керівництвом партії.

"Як СДПН, ми беремо на себе відповідальність за те, щоб жодна дитина, народжена сьогодні в Німеччині, більше не зіткнулася з війною", - йдеться в тексті.

У ньому наголошується, що угода уряду ФРН з адміністрацією США про тимчасове розміщення в Німеччині крилатих ракет Tomahawk та інших далекобійних систем зброї є "важливим будівельним блоком" для цього.

Ракети Tomahawk у Німеччині - з 2026 року

У рамках липневого саміту НАТО у Вашингтоні було оголошено, що з 2026 року США розмістять на території ФРН далекобійні ракети, здатні досягати території Росії. Йдеться про зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk з дальністю ураження до 2500 кілометрів і експериментальні гіперзвукові системи.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що розгортання цієї зброї в Німеччині "слугує тому, щоб запобігти війні". А на запитання, що має зробити Москва, щоб зупинити розгортання американських далекобійних ракет, він відповів: "Припинити війну в Україні".

Однак рішення про розміщення американської зброї стало несподіванкою для багатьох членів Бундестагу. Низка політиків закликали винести питання про розміщення ракет на німецькій землі на обговорення парламенту. Серед інших, такі заклики лунали і з боку депутатів СДПН, яка входить до правлячої коаліції. Голова фракції соціал-демократів у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) висловив занепокоєння, що такі дії можуть сприяти військовій ескалації.

"Ядерне озброєння систем не планується"

Керівництво СДПН наголошує, що розміщення зброї США в Німеччині - це не конфронтаційне переозброєння, а зміцнення обороноздатності за допомогою систем озброєння, якими Росія володіє вже багато років. "Запланована зброя буде оснащена звичайними боєголовками і розміщена на наявних військових об'єктах США в Західній Німеччині. Ядерне озброєння систем не планується", - йдеться в документі.

Крім того, у СДПН зазначили, що партія створить простір для діалогу зі своїми членами та громадянами в найближчі тижні та місяці. Бундестаг буде також активно займатися цим питанням після літніх парламентських канікул.

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