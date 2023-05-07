Президентка Словаччини анонсувала новий уряд технократів

Президентка Словаччини Зузана Чапутова ввечері у неділю, 7 травня, анонсувала формування технократичного уряду після заяви про відставку, яку вранці того ж дня подав прем'єр-міністр країни Едуард Геґер. Уряд, який складатиметься з експертів та державних службовців, очолить економіст Людовіт Одор, нині заступник голови Національного банку Словаччини (NBS), повідомляє dpa.

Чапутова повідомила, що міністрів в майбутньому уряді вже відібрано, але їх буде призначено не раніше 15 травня, оскільки президентка спершу хоче провести відповідні консультації з парламентськими партіями. До того часу виконувач обов'язків прем'єр-міністра Едуард Геґер повинен продовжувати свою роботу, додала вона.

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Геґер подав у неділю у відставку, пославшись на розбіжності з президенткою. За словами Чапутової, до нового уряду технократів увійдуть експерти, які не мають наміру балотуватися на парламентських виборах 30 вересня, щоб виключити можливість зловживання функціями тимчасового уряду в цілях передвиборчої кампанії.

Політична криза в Словаччині

Політична криза в Словаччині розпочалася у вересні 2022 року, коли з правлячої коаліції вийшла партія "Свобода і солідарність" (SaS). Вона звинуватила уряд Геґера в тому, що він не докладає достатніх зусиль, щоб допомогти людям, які потерпають від зростання витрат на енерегоносії.

Нову коаліцію партія прем'єра "Звичайні люди" (OĽaNO) сформувати так і не змогла, тому у грудні 2022 року парламент висловив уряду вотум недовіри, а у січні 2023 року - призначив дострокові парламентські вибори на 30 вересня.