Президентка Словаччини анонсувала новий уряд технократів

Чапутова повідомила, що міністрів в майбутньому уряді вже відібрано, але їх буде призначено не раніше 15 травня, оскільки президентка спершу хоче провести відповідні консультації з парламентськими партіями. До того часу виконувач обов'язків прем'єр-міністра Едуард Геґер повинен продовжувати свою роботу, додала вона.
Геґер подав у неділю у відставку, пославшись на розбіжності з президенткою. За словами Чапутової, до нового уряду технократів увійдуть експерти, які не мають наміру балотуватися на парламентських виборах 30 вересня, щоб виключити можливість зловживання функціями тимчасового уряду в цілях передвиборчої кампанії.
Політична криза в Словаччині
Політична криза в Словаччині розпочалася у вересні 2022 року, коли з правлячої коаліції вийшла партія "Свобода і солідарність" (SaS). Вона звинуватила уряд Геґера в тому, що він не докладає достатніх зусиль, щоб допомогти людям, які потерпають від зростання витрат на енерегоносії.