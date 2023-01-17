Прем'єр Словаччини анонсував дострокові вибори парламенту

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер розпочне обговорення щодо проведення дострокових виборів після того, як його спроба сформувати більшість у парламенті після висловленого вотуму недовіри провалилася. Про це він заявив у вівторок, 17 січня, повідомляє Reuters. "Відсьогодні я вважаю всі спроби створити нову більшість закритими", - сказав Геґер.

Він заявив, що в середу запросить політичних лідерів своєї колишньої коаліції на перемовини щодо проведення дострокових виборів цього року. "Наразі осіння дата (виборів - Ред.) виглядає найбільш реалістичною", - сказав Геґер.

Урядова криза в Словаччині почалася після того, як коаліцію залишила партія "Свобода і солідарність" (SaS). Вона приєдналася до опозиції у процесі висловлення недовіри уряду, звинувативши його у тому, що він не допомагає людям давати раду з цінами на електроенергію, які зросли.

Геґер намагався сформувати нову більшість у 150-місному парламенті, алеці спроби остаточно провалилися після того, як у вівторок SaS відмовилася від перемовин.

Опитування громадської думки показали, що опозиція, включаючи партію SMER колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, сьогодні лідирує. Фіцо виступає проти поставок зброї в Україну, зазначає Reuters.

Військова допомога Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії Словаччина надає Україні військову підтримку. У грудні на кордоні з Україною там розпочав роботу ремонтний центр німецької військової техніки, переданої ЗСУ й пошкодженої під час бойових дій проти Росії.

16 січня Словаччина завершила поставки Україні самохідних артилерійських установок Zuzana 2 відповідно до укладеного у 2022 році контракту, передавши останню, восьму гаубицю словацького виробництва. Як повідомило словацьке міноборони, тепер виробник цих гаубиць компанія Konstrukta-Defense працює над реалізацією нового українського замовлення: 16 гаубиць Zuzana 2, які будуть оплачені спільно Німеччиною, Данією та Норвегією.



Раніше Братислава обіцяла передати Києву винищувачі МіГ-29, утім, і досі цього не зробила. Наприкінці серпня повідомлялося, що Братислава виводить з експлуатації ці літаки радянського виробництва для передачі в Україну, а її повітряний простір захищатимуть Польща та Чехія.