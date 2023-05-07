Прем'єр Словаччини подав у відставку на тлі політичної кризи

На тлі політичної кризи, яка триває у Словаччині з вересня 2022 року, прем'єр Едуард Геґер подав у відставку. Раніше цього тижня у відставку подали два міністра з його кабінету.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер у неділю, 7 травня, попросив президентку країни Зузану Чапутову звільнити його від виконання обов'язків, повідомляє Reuters.

"Я вирішив попросити президента позбавити мене повноважень і залишити президенту простір, щоб уряд технократів спробував стабільно та мирно привести Словаччину до демократичних парламентських виборів", - сказав він.

Раніше цього тижня у відставку подали також міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер та міністр сільського господарства країни Самуель Влчан. Останній був змушений ухвалити відповідне рішення через критику з боку опозиції, викликану тим, що пов'язана з ним компанія отримувала субсидії Європейського Союзу через державні органи.

Політична криза в Словаччині

Політична криза в Словаччині розпочалася у вересні 2022 року, коли з правлячої коаліції вийшла партія "Свобода і солідарність" (SaS). Вони звинуватила уряд Геґера в тому, що він не докладає достатніх зусиль, щоб допомогти людям, які потерпають від зростання витрат на енерегоносії.

Нову коаліцію партія прем'єра "Звичайні люди" (OĽaNO) сформувати так і не змогла, тому у грудні 2022 року парламент висловив уряду вотум недовіри, а у січні 2023 року - призначив дострокові парламентські вибори на 30 вересня. Утім суперечки між партіями майже паралізували політичну діяльність в Словаччині, зауважує Reuters.

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