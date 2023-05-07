  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард ГеґерФото: IMAGO/Scanpix
ПолітикаСловаччина

Прем'єр Словаччини подав у відставку на тлі політичної кризи

Степан Смишляєв
2 год. тому

На тлі політичної кризи, яка триває у Словаччині з вересня 2022 року, прем'єр Едуард Геґер подав у відставку. Раніше цього тижня у відставку подали два міністра з його кабінету.

https://p.dw.com/p/4R0UL

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер у неділю, 7 травня, попросив президентку країни Зузану Чапутову звільнити його від виконання обов'язків, повідомляє Reuters.

"Я вирішив попросити президента позбавити мене повноважень і залишити президенту простір, щоб уряд технократів спробував стабільно та мирно привести Словаччину до демократичних парламентських виборів", - сказав він.

Раніше цього тижня у відставку подали також міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер та міністр сільського господарства країни Самуель Влчан. Останній був змушений ухвалити відповідне рішення через критику з боку опозиції, викликану тим, що пов'язана з ним компанія отримувала субсидії Європейського Союзу через державні органи.

Політична криза в Словаччині

Політична криза в Словаччині розпочалася у вересні 2022 року, коли з правлячої коаліції вийшла партія "Свобода і солідарність" (SaS). Вони звинуватила уряд Геґера в тому, що він не докладає достатніх зусиль, щоб допомогти людям, які потерпають від зростання витрат на енерегоносії.

Нову коаліцію партія прем'єра "Звичайні люди" (OĽaNO) сформувати так і не змогла, тому у грудні 2022 року парламент висловив уряду вотум недовіри, а у січні 2023 року - призначив дострокові парламентські вибори на 30 вересня. Утім суперечки між партіями майже паралізували політичну діяльність в Словаччині, зауважує Reuters.

Читайте також: Чехія і Словаччина декларують підтримку України на шляху до ЄС і НАТО

Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські військові в Бахмуті

Україна вважає очікування від контрнаступу завищеними - WP

Конфлікти7 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Розбомблений будинок у Маріуполі (архівне фото)

"Рашизм" та війна РФ проти України: що говорять у Німеччині

"Рашизм" та війна РФ проти України: що говорять у Німеччині

Конфлікти6 травня 2023 р.
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек (праворуч) і держсекретар у його міністерстві Патрік Ґрайхен

Кумівство в Німеччині? Скандал в оточенні віцеканцлера

Кумівство в Німеччині? Скандал в оточенні віцеканцлера

Політика6 травня 2023 р.
Як проводитимуть коронацію Чарльза ІІІ?

Як коронуватимуть Чарльза ІІІ?

Як коронуватимуть Чарльза ІІІ?

Суспільство6 травня 2023 р.
external

Як поранені військові ЗСУ відновлюються через спорт

Як поранені військові ЗСУ відновлюються через спорт

Суспільство5 травня 2023 р.04:42 хв.
Стос німецьких газет

Німецька преса про ймовірну атаку дронів на Кремль

Німецька преса про ймовірну атаку дронів на Кремль

Конфлікти5 травня 2023 р.
external

Андрій Садовий про Зеленського і Львів під час війни

Андрій Садовий про Зеленського і Львів під час війни

Суспільство5 травня 2023 р.29:24 хв.
На головну сторінку