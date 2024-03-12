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Президент Румунії планує балотуватися на посаду генсека НАТО

Дмитро Шварц
12 березня 2024 р.

Президент Румунії Клаус Йоганніс вирішив висунути свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО. Наразі найбільш імовірним кандидатом на цю посаду вважають чинного прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

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Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Румунії Клаус ЙоганнісФото: Ludovic Marin/AFP

Президент Румунії Клаус Йоганніс вирішив висунути свою кандидатуру на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це він заявив у вівторок, 12 березня, передає Reuters.

Своє рішення Йоганніс пояснив тим, що країни Східної Європи потребують кращого представництва на керівних посадах євроатлантичних структур. "Настав час ... для нашої країни взяти на себе більшу відповідальність у євроатлантичних керівних структурах", - сказав він.

За його словами, "НАТО має оновити свій погляд на свою місію". "Східна Європа має цінний внесок у переговори та рішення НАТО. Завдяки збалансованому, сильному та впливовому представництву цього регіону Альянс зможе ухвалювати найкращі рішення, щоб відповідати всім потребам та проблемам держав-членів", - сказав він.

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Наразі найімовірнішим кандидатом, який може замінити чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга, вважають чинного прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який минулого року заявив, що піде з політики. 

Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 2014 року. Його повноваження мали завершитись восени 2023 року. Країни-члени кілька місяців намагалися знайти кандидатуру на заміну Столтенбергу. Великобританія лобіювала Бена Воллеса - на той час британського міністра оборони. Деякі країни прагнули, щоб генсеком Альянсу вперше стала жінка. Зокрема, за даними ЗМІ, на посаду претендувала Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) - чинна президентка Європейської Комісії. Втім союзники так і не погодили кандидата і натомість продовжили повноваження Столтенберга до кінця вересня 2024 року. На цей час він буде генсеком 10 років. 

У листопаді 2023 року прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що відкрита для можливості стати наступним генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу, коли Столтенберг покине цей пост.

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