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Президент Польщі Анджей Дуда
Президент Польщі Анджей ДудаФото: Manuela Kasper-Claridge/DW
ПолітикаПольща

Президент Польщі підтримав закон про розслідування впливу РФ

Ольга Журавльова
43 хв. тому

Попри заклики опозиції, Анджей Дуда підпише закон щодо розслідування ймовірного впливу Росії на польських політиків.

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Польський президент Анджей Дуда заявив у понеділок, 29 травня, що підпише закон про створення комісії для розслідування ймовірного російського впливу в Польщі.

Дуда сказав, що схвалює законодавчу ініціативу, оскільки дискусії про вплив Росії на політику ведуться також в США і в деяких європейських країнах. Він додав, що на рівні Європейського Союзу також мали би створити комісію з розслідування російських впливів, передає агентство Associated Press.

Опонентам закону Дуда заявив, що "Польща має хороший досвід роботи громадських комісій", які розслідують ключові соціальні та політичні питання. "Це захист Польщі", - прокоментував він своє рішення.

Закон передбачає, що комісія у складі дев'яти осіб зможе заборонити будь-якому політику, якого визнає винним, обіймати протягом десяти років державні посади, пов'язані з розподілом коштів. Голову комісії призначатиме прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Члени комісії не нестимуть відповідальності за свої рішення. Жодного процесу апеляції для осіб, визнаних винними, не передбачено. 

"Закон проти опозиції"

Опозиція засудила це рішення, назвавши його "конституційним переворотом", що перетворює політиків на суддів, підриваючи принцип поділу влади та незалежності законодавчої й судової гілок. За словами опозиційних депутатів, закон є "полюванням на відьом", а комісія - "маріонетковим судом".

Оголошуючи плани підписання закону, Дуда, частково схиляючись перед критиками, також заявив, що попросить Конституційний суд розглянути документ на предмет його відповідності Основному закону. 

Критики вважають, що за допомогою цього закону націонал-консерватори з правлячої партії  "Право і справедливість" (ПіС) прагнуть дискредитувати головного конкурента на майбутніх осінніх парламентських виборах - лідера ліберальної опозиції, колишнього прем'єр-міністра Дональда Туска. "Мета цього закону - вигнання Туска з політики", - заявляв раніше генеральний секретар партії "Громадянська платформа" Марчін Кірвінський.

Експрезидент Європейської ради Туск обіймав посаду прем'єра Польщі з 2007 по 2014 рік. Консерватори закидають йому підписання невигідних газових контрактів із Росією.

Туска вважають головним політичним противником лідера ПіС Ярослава Качинського. Експрем'єр очолює ліберально-консервативну "Громадянську платформу" - найбільшу польську опозиційну партію. Він звинуватив депутатів "ПіС" у тому, що вони - "боягузи", які хочуть усунути свого найбільшого політичного опонента.

Читайте також: Дональд Туск звинуватив ПіС Качинського у підігруванні Путіну

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