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Після голосування за закон про розслідування російського впливу у польському Сеймі, 26 травня 2023 року.
Після голосування за закон про розслідування російського впливу у польському Сеймі, 26 травня 2023 року.Фото: Czarek Sokolowski/AP/picture alliance
ПолітикаПольща

У Польщі схвалили закон про розслідування російського впливу

Ольга Журавльова | Ліза Ламбрехт
3 год. тому

Польща збирається розслідувати випадки впливу РФ з 2007 року. Критики вважають, що цим законом правляча партія хоче усунути політичних конкурентів перед осінніми виборами.

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Польський Сейм схвалив суперечливий законопроєкт про створення державної комісії з розслідування ймовірного російського впливу на безпеку країни з 2007 до 2022 року. "За" в п'ятницю, 26 травня, проголосували 234 депутати нижньої палати парламенту, "проти" - 219, один утримався. Для набуття чинності закон повинен підписати президент Польщі Анджей Дуда.

Закон передбачає, що комісія у складі дев'яти осіб зможе заборонити будь-якому політику, якого визнає винним, обіймати протягом десяти років державні посади, пов'язані з розподілом коштів. Голову комісії призначатиме прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Члени комісії не нестимуть відповідальності за свої рішення. Жодного процесу апеляції для осіб, визнаних винними, не передбачено. 

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"Закон проти опозиції"

Опозиція засудила це рішення, назвавши його "конституційним переворотом", що перетворює політиків на суддів, підриваючи принцип поділу влади та незалежності законодавчої й судової гілок, передає агентство AFP. За словами опозиційних депутатів, закон є "полюванням на відьом", а комісія - "маріонетковим судом".

Критики вважають, що за допомогою цього закону націонал-консерватори з правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС)  прагнуть дискредитувати головного конкурента на майбутніх осінніх парламентських виборах - лідера ліберальної опозиції, колишнього прем'єр-міністра Дональда Туска. "Мета цього закону - вигнання Туска з політики", - заявив раніше генеральний секретар партії "Громадянська платформа" Марчін Кірвінський.

Експрезидент Європейської ради Туск обіймав посаду прем'єра Польщі з 2007 по 2014 рік. Консерватори звинувачують його в підписанні невигідних газових контрактів із Росією.

Туска вважають головним політичним противником лідера ПіС Ярослава Качинського. Експрем'єр очолює ліберально-консервативну "Громадянську платформу" - найбільшу польську опозиційну партію. Він звинуватив депутатів "ПіС" у тому, що вони - "боягузи", які хочуть усунути свого найбільшого політичного опонента, повідомляє агентство dpa.

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