Вручення премії Сахарова українцям: як це було

Під час вручення премії імені Сахарова у Страсбурзі представникам українського народу овації не вщухали кілька хвилин. Депутати та гості Європейського парламенту у середу, 14 грудня, стоячи аплодували українцям, удостоєним честі здобути від імені всієї країни найвищу нагороду законодавчого органу ЄС у сфері прав людини. А обрані для отримання нагороди українці тримали жовто-блакитний прапор у самому серці парламентського амфітеатру: зокрема, парамедикиня Юлія Паєвська ("Тайра"), яка побувала в російському полоні, мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, співорганізатор руху народного опору "Жовта стрічка" Ярослав Божко та відома правозахисниця Олександра Матвійчук, яка у 2022 році отримала Нобелівську премію миру.

Українці стали зразком гідності у Європі

Матвійчук розповіла, що у цей момент відчувала змішані емоції. "Гордість за те, що я - частина українського народу, який нагороджують. Величезну відповідальність, адже це можливості, які ми використовуємо, щоб перестали гинути люди на фронті, в окупації, у тилу. А ще одне почуття - мені важко його назвати - я зрозуміла, що поряд з нами мало бути ще дуже багато людей, навіть тих, кого я знала особисто. Але вони не зможуть бути, тому що віддали своє життя. Вони віддали своє життя за наш демократичний вибір і свободу", - сказала Матвійчук, а її голос затремтів.

Фонд премії імені Сахарова складає 50 тисяч євро - це небагато порівняно з Нобелівською премією миру, на вручення якої в Осло нещодавно також їздила Олександра Матвійчук. Проте, за її словами, виступити від імені України у Страсбурзі для неї так само важливо. "Кажу вам як правозахисниця: не варто недооцінювати значення символічних актів", - наголосила вона.

Чому премію не дали лише Зеленському

Ця церемонія - ще один чіткий сигнал Європейського Союзу, каже румунський євродепутат Влад Георге, сигнал того, що "ми - з Україною". Парламентарій зазначив, що для нього честь бути присутнім у цій залі. "Народ України є найяскравішим символом того, за що виступає Європа: це боротьба за справедливість, захист наших цінностей і принципів від злочинців, які зневажають демократію та права людини. Українці - це зразок гідності, мужності, стійкості та згуртованості, що вони знову і знову доводять із 24 лютого", - сказав Георге.

Хвилина мовчання за загиблими українцям у Європаламенті Фото: Yves Herman/REUTERS

Адже цю премію консервативне крило Європарламенту хотіло вручити лише Володимиру Зеленському, розповів один із ініціаторів резолюції з присудження нагороди народу України, євродепутат від Литви Петрас Ауштрявічюс. "Так вони сподівалися роздратувати Путіна і продемонструвати йому своє ставлення, - розповідає він. - Але ми відчайдушно відстоювали свою позицію, тому що премія імені Сахарова зовсім не про Путіна. До біса Путіна!"

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Присудити премію тільки Зеленському Ауштрявічюс не вважав правильним і з іншої причини. "Зеленський, безперечно, демонструє неймовірну відвагу, витримку та лідерські якості, він герой. Але саме звичайні люди в Україні щодня показують нам, що таке справжня боротьба за свободу, вони живуть нашими європейськими цінностями, - пояснив парламентар. - Дивлячись у вічі людям в Україні, спілкуючись із громадянським активістами, працівниками українських екстрених служб, з'являється глибоке та незабутнє усвідомлення того, що таке європейська нормальність і чому ми маємо за неї боротися".

Зеленський запропонував "нову архітектуру світової безпеки"

Президент України - один із лауреатів премії імені Сахарова - після невеликої затримки з'явився на екранах пленуму. У навушниках синхронного перекладу було чути, як перекладачі поскаржилися, що він виступає без заготовленого тексту. Зеленський запропонував вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих через російське вторгнення і встав. Слідом за ним стали і всі присутні. Дехто схилив голови.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в ЄП на врученні премії Сахарова Фото: Frederick Florin/AFP

"Будь-яка спроба позбавити Європу України і свободи - це злочин. Такий злочин ми і бачимо зараз - терористичну війну Росії проти України і Європи. Спробу позбавити Європу України і свободи. Ми маємо дати і дамо нову дієву архітектуру безпеки для глобальної свободи та міжнародного правопорядку. Вважаю це частиною нашого з вами морального обов'язку", - заявив Зеленський. Йому аплодували стоячи більше хвилини.

"Європарламент благоговіє перед опором та хоробрістю українського народу перед цим жахливим вторгненням російських військ", - зізнався депутат від Словаччини Мартін Хойчик. За його словами, підтримка для України має бути всебічною і 14 грудня став у цьому сенсі показовим днем. "Сьогодні о 12:00 ми зробили щось символічне, а о 12:30 - щось конкретне: проголосували за надання Україні 18 мільярдів макрофінансової допомоги".

Ще більше допомагати Україні пообіцяла голова Європарламенту Роберта Мецола: "Хай сьогоднішня нагорода буде нагадуванням про нашу непохитну підтримку і хай вона буде присвячена всім хоробрим українським жінкам та чоловікам, які залишилися в країні, всім тим, кого ми з відкритими серцями прийняли до наших домівок і всім тим, хто втратив батьківщину та друзів. І я знаю, що люди України не здаються. І дозвольте запевнити вас, що ми теж не здамося", - сказала вона. Свій виступ політикиня завершила словами "Слава Україні!" - вже майже без акценту. Багато хто в залі засідань Європарламенту відгукнувся - "Героям слава!".