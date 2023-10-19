Прем'єрка Литви: Війна в Ізраїлі не послабить допомогу Києву

Україна щодня доводить, що бореться за право бути в ЄС і НАТО, і її перемога у війні вкрай важлива, заявила DW прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте.

Протистояння Ізраїлем терористичним атакам з боку палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС не вплине на підтримку Заходом України, переконана прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте. Про це вона заявила в інтерв'ю програмі Conflict Zone медіакомпанії DW у середу, 18 жовтня.

За її словами, вкрай важливо, щоб Україна здобула перемогу у війні, розв'язаній проти неї Росією, тому західні країни повинні не припиняти постачання їй необхідної зброї та фінансів. Шимоніте висловила впевненість, що Україна зможе розраховувати на подальшу реальну підтримку з боку партнерів, включно з військовою та фінансовою.

Читайте також: Європарламент підтримав 50 мільярдів євро допомоги Києву, але із застереженнями

Війна в Україні та на Близькому Сході - "довгострокові проблеми"

Прем'єрка Литви зазначила, що більшість країн розуміють, що російське вторгнення в Україну, а також військове протистояння Ізраїлю терористам ХАМАСу - це довгострокові проблеми, тому мають зосередити увагу на проблемах оборони та безпеки.

За її словами, раїни Балтії зробили це вже багато років тому, а іншим демократичним державам теж слід збільшити військовий потенціал і виробляти більше військового обладнання та озброєнь.

Читайте також: Як ХАМАС відтворив тактики й технології війни в Україні

Шимоніте: Україна бореться за місце в ЄС і НАТО

"Україна щодня доводить, що вона бореться за право увійти до Європейського Союзу та НАТО", - наголосила Шимоніте.

"Ми зацікавлені в тому, щоб Україна була в європейській сім'ї, так само як і в сім'ї НАТО. Але для цього необхідний консенсус за столом переговорів, тому це займе якийсь час", - додала вона.

Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до ЄС у липні 2022 року. Європейська Комісія планує надати свою рекомендацію щодо початку офіційних переговорів про вступ не пізніше початку листопада. Підсумкове рішення має бути ухвалене на саміті ЄС у Брюсселі в середині грудня. Для вступу України до ЄС необхідна згода всіх 27 членів Євросоюзу.

Читайте також: Інтеграція України до НАТО та ЄС: загроза угорського вето залишається