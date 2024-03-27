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Прага виділила гроші на власну ініціативу з купівлі снарядів

Валерій Сааков
27 березня 2024 р.

Уряд Чехії виділив гроші на закупівлю снарядів для ЗСУ. Вони надійдуть на придбання снарядів поза межами ЄС, ініційоване раніше самою Прагою.

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Боєприпаси калібру 155 міліметрів ( ілюстративне фото)
Боєприпаси калібру 155 міліметрів ( ілюстративне фото)Фото: Matt Rourke/AP Photo/picture alliance

Уряд Чеської Республіки схвалив виділення грошей на фінансування ініціативи з придбання боєприпасів для України, яку раніше ініціювала сама Прага. Відповідне рішення оголосив у середу, 27 березня, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Таким чином ми приєднуємося до чеської ініціативи, яка була дуже успішною і щодо якої вже близько двадцяти країн заявили про свою зацікавленість у приєднанні", - пояснив Фіала, якого цитує чеський урядовий портал. "Для України надзвичайно важливо знати, що за кілька тижнів чи місяців надійде більше боєприпасів, і (вона. - Ред.) зможе пристосувати свою тактику до цього вже сьогодні. Ще раз хочу подякувати всім, хто долучився до цієї ініціативи. І сьогодні уряд Чехії зробив ще один крок у цьому напрямку", - сказав чеський прем'єр-міністр.

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Чеська ініціатива із закупівлі снарядів для ЗСУ 

В лютому 2024  року політичне керівництво Чехії оголосило ініціативу з придбання снарядів для України поза межами Європейського Союзу.

Низка західних країн погодилися долучитися до фінансування ініціативи. Зокрема, виділити гроші зголосилися Нідерланди (250 мільйонів євро), Бельгія (200 мільйонів євро), Норвегія (140 мільйонів євро), Португалія (100 мільйонів євро), Литва (35 мільйонів євро), Фінляндія (30 мільйонів). Майже чверть боєприпасів згодилась профінансувати Німеччина - 180 тисяч. Готові зробити внески і Великобританія, Франція, Люксембург, Данія, Латвія та Польща, але суми не відомі.

Президент Чехії Петр Павел обіцяв, що українські війська отримають перші партії боєприпасів, придбаних західними країнами у межах ініціативи, "щонайпізніше в червні".

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Раніше цього дня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава подвоїть свій внесок у чеську ініціативу

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