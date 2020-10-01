Пожежі на Луганщині: найскладніша ситуація вздовж лінії розмежування

На території Луганської області триває гасіння пожеж, що спалахнули 30 вересня. Станом на ранок суботи, 3 жовтня, найскладніша ситуація з пожежами спостерігається вздовж лінії розмежування у Станично-Луганському, Новоайдарському, Сєвєродонецькому районах, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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За даними служби, в цих районах в охопленій полум'ям зоні опинилися 32 населені пункти. У ДСНС наголошують, що натепер зафіксовано вісім осередків пожеж, загальною площею близько 20 тисяч гектарів.

Також зазначається, що від початку гасіння пожеж у області авіація ДСНС вже скинула майже 650 тонн води.

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Загалом під час робіт з ліквідації пожеж виявлено тіла сімох осіб, ще 18 осіб травмовано. Крім того, зниклими безвісти вважаються четверо осіб. Інформація щодо знищених і пошкоджених вогнем житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється. Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб, наголосили в ДСНС.

Загалом на боротьбу з вогнем кинуто понад 2,2 тисячі осіб та 216 одиниць спецтехніки, у тому числі літаки та гелікоптери, йдеться в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що пожежі на Луганщині локалізовано.

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