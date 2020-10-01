 Пожежі на Луганщині: найскладніша ситуація вздовж лінії розмежування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2020

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Новини

Пожежі на Луганщині: найскладніша ситуація вздовж лінії розмежування

У зоні вогню опинилися 32 населені пункти в кількох районах Луганської області, загальна площа пожеж - 20 тисяч гектарів. Найскладніша ситуація спостерігається вздовж лінії розмежування, констатують у ДСНС.

Пожежі на Луганщині

Гасіння пожеж на Луганщині триває

На території Луганської області триває гасіння пожеж, що спалахнули 30 вересня. Станом на ранок суботи, 3 жовтня, найскладніша ситуація з пожежами спостерігається вздовж лінії розмежування у Станично-Луганському, Новоайдарському, Сєвєродонецькому районах, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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За даними служби, в цих районах в охопленій полум'ям зоні опинилися 32 населені пункти. У ДСНС наголошують, що натепер зафіксовано вісім осередків пожеж, загальною площею близько 20 тисяч гектарів.

Також зазначається, що від початку гасіння пожеж у області авіація ДСНС вже скинула майже 650 тонн води.

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Загалом під час робіт з ліквідації пожеж виявлено тіла сімох осіб, ще 18 осіб травмовано. Крім того, зниклими безвісти вважаються четверо осіб. Інформація щодо знищених і пошкоджених вогнем житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється. Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб, наголосили в ДСНС.

Загалом на боротьбу з вогнем кинуто понад 2,2 тисячі осіб та 216 одиниць спецтехніки, у тому числі літаки та гелікоптери, йдеться в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що пожежі на Луганщині локалізовано.

  • Майже 150 пожеж У середу, 30 вересня, на території Луганської області Держслужба з надзвичайний ситуацій (ДСНС) зафіксувала 146 пожеж у природних екосистемах. На ранок 1 жовтня ліквідовано 116 пожеж, ще 30 пожеж надалі гасять.

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Майже 150 пожеж

    У середу, 30 вересня, на території Луганської області Держслужба з надзвичайний ситуацій (ДСНС) зафіксувала 146 пожеж у природних екосистемах. На ранок 1 жовтня ліквідовано 116 пожеж, ще 30 пожеж надалі гасять. До ліквідації вогню залучено майже дві тисячі осіб та 200 одиниць техніки.

  • Понад 30 населених пунктів

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Понад 30 населених пунктів

    До зони ураження пожежами на Луганщині потрапив 31 населений пункт, повідомили в ДСНС. Станом на 14 годину четверга, 1 жовтня, загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тисяч гектарів.

  • Понад 250 пошкоджених будівель

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Понад 250 пошкоджених будівель

    Рятувальники повідомляють, що загалом вогонь пошкодив понад 250 будівель. ДСНС каже, що вжила додаткових заходів для захисту від пожеж потенційно небезпечних об'єктів на кшталт заводу "Сєверодонецький АЗОТ" та магістральної газорозподільчої станції.

  • Жертви і поранені

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Жертви і поранені

    З охоплених вогнем територій станом на четвер, 1 жовтня, надійшли дані про дев'ятьох загиблих. Однак ще не відомо, чи всі вони загинули внаслідок вогню. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий поки що повідомив про одну людину, котра втратила життя саме через пожежу. Відносно причин загибелі інших, за його словами, відповідна експертиза ще триває.

  • КПВВ Станиця Луганська закритий

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    КПВВ "Станиця Луганська" закритий

    Зранку у четвер у МВС України повідомили, що у зв'язку з пожежами було призупинено роботу пункту пропуску "Станиця Луганська" у Луганській області. Усі громадяни, які перебували на КПВВ і поряд з територією контрольного пункту, відведені на безпечну відстань, повідомили у міністерстві.

  • Причина пожеж - обстріли з боку проросійських бойовиків?

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Причина пожеж - обстріли з боку проросійських бойовиків?

    Точна причина пожеж поки що не встановлена. В Офісі президента України припускають, що обстріли з території, контрольованої проросійськими бойовиками, "могли спричинити принаймні частину цих пожеж за таких погодних умов, що встановилися в ці дні на лінії розмежування". У зоні пожеж зберігається суха тепла погода з потужним вітром.

    Автор: Данило Білик


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